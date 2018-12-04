原标题：支付宝：打击非官方发送红包

本报讯（记者 温婧）最近有用户向北京青年报记者反映，收到了“106”开头号码邀请领取支付宝红包的短信，自己以为是官方活动就进入领取了1毛8。支付宝相关工作人员昨天表示：“此类短信不是支付宝官方发送的，支付宝已采取技术手段严厉打击此类行为，也欢迎广大用户向我们举报。”

来自北京的安女士向北青报记者表示，自己在昨天收到了一条来自1069183872797046的短信，通知自己领支付宝红包，“106开头的号码，好多官方短信都是类似号码，第一感觉是支付宝官方发送，最后还写着‘退订N’，特别像正规的。我就进入支付宝领了，显示领了0.18元的实体店花呗红包。”

支付宝方面表示，这类短信不是支付宝官方发送的，支付宝已采取技术手段严厉打击此类行为，也欢迎广大用户向支付宝举报。一旦用户投诉成功，或者系统判断推广者的行为符合滥发短信的特征，会自动撤销活动参与的资格。

北青报记者发现目前在支付宝领红包的界面右侧出现了一个“举报”的按钮，点击后可以选择“被短信骚扰”，填写原因和截图后，就有小二受理请求。

106平台发送的短信就是官方的正规短信吗？北青报记者在网上搜索发现，许多网站都可以付费发送106平台开头的短信，价格最低仅4分钱一条，5万元的套餐包可购买125万条短信。

当北青报记者询问个人是否可以通过106平台发送时，对方表示没问题，当表示要发送的是支付宝赚钱红包时，对方也回应“能发”。业内人士对此表示，106开头的短信并不是“官方”的证明。

(责编：仝宗莉、杨曦)