原标题：民企“翻山”：长板短板一块也不能少

11月1日晚上，旷视科技副总裁蒋燕不停地滑动手机屏幕，把习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话翻来覆去地看了好几遍。

“特别地鼓舞人心”，蒋燕对中国青年报·中青在线记者说，“我相信大家都能够感受到不一样的分量”。很快，她的期待就从各部委、地方政府和各级机构的频繁发声中得到了验证。

实际上，自10月以来，财政部、中央人民银行等就已发布多项意在纾困民企的政策意见。11月1日后，各方表态更加积极，连续出台的政策措施覆盖融资支持、减税降费、产权保护及公平竞争等多方面，不断向市场释放出信号。

毫无疑问，来自政府的“定心丸”大大提振了民营企业家发展的信心。但一些民营企业也担心，政策风吹过之后，对民企的关注会不会降温？他们在思考，如何翻越“市场的冰山、融资的高山、转型的火山”，实现可持续发展。

“一缕阳光”

作为中国最早一批民营企业家，新希望集团董事长刘永好创业已满36个年头。他仍然清晰地记得1993年，自己第一次在人民大会堂的发言——《私营企业有希望》。如今，“民营企业和民营企业家是我们自己人”这句话让他再次看到了“春天的一缕阳光”。

谈及最近的政策利好，刘永好颇有信心，“各级政府和机构都在为民营企业提供支持、做后盾。”对他来说，感受最明显的是金融机构给予的支持。

此前，中国银保监会主席郭树清表示，初步考虑对民营企业的贷款实现“一二五”的目标，即在新增的公司类贷款中，大型银行对民营企业的贷款不低于1/3，中小型银行不低于2/3，争取三年以后，银行业对民营企业的贷款占新增公司类贷款的比例不低于50%。随后，“四大行”相继推出针对民企的金融支持举措，意在疏解民企融资难题，引入更多“活水”。

新希望集团即将在广西来宾建设的生猪养殖项目即是“银企合作”的一个实践样本。该项目由新希望六和股份有限公司和国家开发银行广西分行共同搭建，项目总投资达6.98亿元，预计建成后每年可提供商品猪80万头。目前，该项目已经完成现场尽职调查，初步拟定了融资方案。

位于北京中关村的旷视科技是一家以人工智能技术为核心的高科技公司，其最为迫切的发展需求是如何借助大型示范项目发挥技术应用潜力、开拓更多的技术应用场景。

基于此，北京市委为他们量身订做了“服务包”，北京市经济和信息化局成了经济和信息化领域重点企业的服务管家。据了解，最快11月底，旷视科技就会与北京市经信局签订高精尖产业发展支持协议，打造具有引领性、突破性的项目。

“政府是真正按照‘一企一策’来给予我们支持的，这非常有利于我们在相当长时期内的发展。”蒋燕在接受采访时表示。

这样的变化正在各地发生。为提振民营企业家信心，中央和地方不断打出支持民营经济发展的政策“组合拳”，让民营企业家感受到实惠。

政策热中的冷思考

对于各级机构的密集发声和支持热潮，中国人民大学财政金融学院副院长赵锡军表示，在肯定其积极作用之外，更需要一些“冷思考”。

赵锡军在接受中国青年报·中青在线记者采访时表示，政策扶持不能一阵风，否则风潮过了，问题还是老样子。中国宏观经济研究院经济所财税研究室主任许生认为，“提供支持当然是必要的，但是这种突击式的帮助是不是能够从根本上解决问题呢？”“我们的企业不能天天吃安心丸，吃多了也就失效了。”

2005年《国务院鼓励支持非公有制经济发展的若干意见》(以下简称《意见》)发布，这是国内第一个促进非公经济发展的系统性政策文件。《意见》发布后，刘永好等一批民营企业家非常兴奋，“我们当时认为民营经济的春天到了，但是后来发现，在实际落地的过程中出现了各种各样的弹簧门、玻璃门和旋转门。”落实效果并不理想。

通常来说，一阵风式的政策关注、集中支持都是短期的。民营企业的可持续发展需要长期统筹、支持，不可能一蹴而就，需要政策的有效落地和稳健推进，需要公平竞争的市场环境。

今年以来，由于国际经济环境的变化和国内经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段的“阵痛”，民营企业呈现出利润下滑、亏损扩大的趋势，处境较为艰难。同时，部分“认识不够、落实不好、效果不彰”的政策也进一步伤害了民营企业家的信心。

赵锡军认为，依照我国的基本经济制度，任何所有制的经济主体，只要合法合规经营，就理应享受公平平等的市场环境。而目前的集中关注、支持，恰恰说明，民营企业在实际竞争中的感受、待遇和期望存在差异。

在光大证券资产管理公司首席经济学家徐高看来，这种差异导致民营企业在经济下行过程中背负的压力远大于国有企业，且已至历史高位。

据他介绍，目前有超过400家民营上市公司的第一大股东可能因为股票质押而失去公司控制权，一些民营企业家预期悲观。

面对这种经济形势，在最高层的强音之下，各方密集出手支持民企不难理解。但是“给民营企业纾困，还需要做得更多！”

木桶的每一块板子都很重要

赵锡军指出，在促进民营企业可持续发展的问题上，“木桶上的每一块板子都关系着它能装多少水”。

在中国社科院财经战略研究院财政研究室主任杨志勇看来，创造公平竞争的环境是实现民营企业可持续发展的前提，“让市场来做选择，这样哪怕失败了，经营者也是服气的”。这要求政策的制定和实施要适应经济的发展阶段和规律，让企业家相信措施和制度的有效性。

而其中，“首先要做的就是破除制度障碍，只有打破制度层面的垄断和束缚，民营企业才能从根本上获得公平。”许生强调，“民营企业是在竞争中长大的，他们不怕竞争，怕的是不公平的竞争。比如在进入基础设施行业时，只要民企有这个能力，就没有必要再附加所有制的区隔。”

在这一点上，刘永好深有感触。“比如在进口玉米配额方面，目前国企占到60%，民企占40%，但是实际在饲料行业中民营企业占到90%以上。我们希望能够按照饲料行业的产销量及玉米的需求量来分配额度”，他告诉记者，现在民营企业在获取土地、资金等生存要素时，被迫承担额外成本和隐形收费的现象并未消除。

与此同时，民营企业自身的核心竞争力则是决定“木桶”储水能力的另一块板子。民企的可持续发展依赖的不仅是决策层的态度，更是经营者的智慧。

“我们民营企业要想做大做强，必须更加积极地走出去，同时，积极推动创新以驱动发展。一方面，在关系国计民生的重要领域加大研发投入，实现自主创新；另一方面通过投资并购吸收先进经验与技术，实现开放式创新，从而在整体上提升民营企业的创新活力”， 联想集团高级副总裁、全球首席战略市场官乔健认为，“这个过程或许是痛苦的，但却是民企成长的必经之路”。

蒋燕的观点与其不谋而合。“我们不能把自身遇到的困难都归咎于外部环境。”蒋燕表示，“更多的时候还是要把内功练好，注重培养业务的竞争能力，完善企业的盈利模式”。

中国青年报·中青在线记者 张均斌 实习生 司雯雯 来源：中国青年报

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