原标题：344款银行理财产品门槛降至1万元

本报讯（记者 程婕）融360监测的数据显示，上周（11月23日-11月29日）银行理财产品发行量为2222款，较前一周增加了647款，环比增长41.08%，这主要是因为前一周理财数量大幅萎缩，基数较小，上周发行量恢复至正常水平。上周银行理财产品平均预期收益率为4.37%，较前一周持平；平均期限为169天，环比缩短了5天。

上周人民币理财产品发行量为2175款，其中344款产品的购买起点为1万元，占比为15.82%，较环比上升了7.06个百分点；特别是在结构性存款中，1万元门槛占比为46.27%，接近一半。从产品期限来看，上周3个月内产品454款，平均预期收益率为4.22%，3-6个月产品904款，平均预期收益率为4.35%，6-12个月产品775款，平均预期收益率为4.44%，12个月以上产品80款，平均预期收益率为4.62%。

3个月以内产品占比为20.52%，较上周下降了2.54个百分点。总体来看，上半年3个月以内封闭式理财占比大幅下降，但进入下半年以来趋稳。从产品收益类型来看，上周保证收益类产品116款，平均预期收益率为3.84%，保本浮动收益类产品412款，平均预期收益率为3.92%，非保本浮动收益类产品1588款，平均预期收益率为4.54%，另有106款产品未披露预期收益率。

(责编：仝宗莉、李栋)