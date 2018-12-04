ofo无法在线退押 15个退款工作日也无法实现

原标题：ofo无法在线退押

本报讯（记者 温婧）日前有消费者反映，ofo已经无法在App内退押金，“退押金”按钮成灰色，无法点击；余额也无法在线退款；客服电话无法接通。ofo对媒体回应称，目前退押金是正常的，不过该说法无法说服用户，“在线、电话都退不了押金，这哪里正常了？”还有大量用户表示，ofo说的15个工作日根本无法兑现，自己一个月前申请的押金还未收到退款。

北青报记者看到，目前在ofo的App内，最下方的“退押金”按钮还存在，但成了灰色，无法点击。“到这里就点不开那个退押金，ofo坑了我99元”，来自太原的张女士对北青报记者表示，自己在ofo内的99元押金和15元余额都不知道该怎么办，App内没法退款。

“我们现在退押金是正常的，正常的退押流程是在0到15个工作日，如果说有退款异常的情况，大家可以拨打我们的人工客服电话。现阶段可能有时候会比较繁忙，拨打的人会比较多一点，所以说可能需要大家多打几次。”ofo负责人在回答央视记者采访时表示。昨天，北青报记者多次尝试拨打ofo客服电话，都提示“对不起，您要的电话忙”，就直接被挂断。

而ofo说好的15个退款工作日也无法实现。另一用户王先生表示，自己10月底看到ofo的一些传闻就赶紧选择了退押金，但时至今日都未收到。“说好的15个工作日根本无法兑现”，王先生表示，目前系统一直显示“退款中”，还让用户选择将押金充值为余额，“押金充值余额，即可享受免押金骑行”。“这太荒谬了，押金和余额还能互相转换？我的余额还没用完呢！”王先生表示。与王先生有相同情况的用户不在少数，目前ofo还没有对此进行回应。

(责编：仝宗莉、杨曦)