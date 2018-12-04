抖音诉百度索赔100万

本报讯（记者 温婧）因被百度百家号的一篇文章诋毁存在色情视频内容，抖音将百度公司告上法庭，要求赔偿100万元的损失。
日前，一篇《抖音“滑梯门”再现，一男一女游乐园水中互动，网友：道德沦丧》的文章出现在百度，文中称抖音短视频存在所谓“滑梯门”色情视频，并表示视频中“一个男人和女人抱在一起”、“突然女子和男子抱在一起就开始你侬我侬了”、“开始了亲密的互动”等。该文发布后，在百度APP上阅读量达到了43.4万，引发大量转载及评论。许多网友认为，是抖音平台审核不严格，才会出现这样的色情视频。
抖音表示，这是“编造”，涉诉文章中提到的视频，从未在抖音平台出现过，是完全子虚乌有的捏造。除了“滑梯门”，百度百家号还存在所谓“马震门”、“宾馆门”、“湿身门”等多个涉及抖音的不实文章。而抖音就这些不实文章，多次与百度交涉，但收效甚微，这些文章仍然在百度平台大量传播。
抖音方面认为，这些不实文章导致抖音短视频名誉贬损，社会评价降低；而百度作为百家号平台的运营方，有义务对其用户上传内容进行审查。于是将百度公司告上法庭，要求其停止侵权，赔礼道歉，消除影响，并赔偿损失100万元。
日前，海淀法院受理了此案，并在进一步审理中。
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