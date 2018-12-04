购房交尾款被拒收 开发商称每平方米涨千元

华商报讯（记者 尤洁）眼看付完尾款就可收房，付款时却被开发商通知，房子每平方米要加1000元，否则就作退房处理。王女士很不理解，签了合同的房子怎么说不卖就不卖了？
2017年11月，王女士和父亲看中了未央区焦家村十字东北角星海名城小区的一套116.8平方米的小产权房，“房子准备给我弟弟做婚房，2017年11月14日，我们同开发商签订了购房合同。”
王女士说，房款分三期付清，今年11月12日，王女士去交最后一期的房款，开发商说要加钱，“开发商说他们欠建筑队的钱，所以将我们房子抵押给了建筑队，要我们每平方米多交1000元，否则就给我们按原价全额退款，不把房卖给我们了。”
昨日下午，华商报记者从王女士的购房合同上看到，房子共116.8平方米，每平方米3621.58元，共423000元。房子分三期付款，2018年11月14日是最后一次。购房合同上写着：若买受人逾期支付或中途提出退房，则应向出卖人支付违约金。
王女士说：“开发商说建筑队和我们签了债务关系协议，可是我们根本没有签署过，我们只签署了购房合同和房屋交接书，上面根本没有这方面内容。”
昨日下午，记者联系了开发商陕西中昊建设有限公司工作人员，工作人员称，王女士这套房是施工单位工程抵款房，“购买前就跟他们说了这点，并且建筑队与业主之间是债务关系，他们签订了协议我还看了照片。”记者希望看到协议照片，该工作人员表示“不向媒体提供”。
该工作人员还说，房屋为施工单位工程抵款房的情况只有王女士一家存在，“这是业主与建筑队之间的问题，不管补交房款还是退款，都与开发商无关。”针对王女士的情况，开发商工作人员表示会联系建筑队与业主协商。
昨日下午，王女士告诉记者，“开发商说会联系建筑队与我们协商，可是我们一直没有见过建筑队的人，开发商也不愿意把建筑队的具体联系人给我，这中间到底有没有建筑队还是个问题。”王女士现在只想付清最后一期房款，“现在房价从3600多元涨到了5800多元，不管是补交房款还是退款，我们都不划算。”
对此，开发商工作人员称，“其他事就不多说了，建筑队的联系方式我也不会提供，如果这件事解决不了，建议业主走司法渠道解决。”
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