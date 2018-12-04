中金：中国城镇家庭户户均拥有住房1.13套

日前，中金公司发布《数说中国存量住房》报告（以下简称《报告》），基于第六次全国人口普查和2015年1%人口抽样等调查数据。报告认为，城镇住房未过剩，低质量住房比例高；20%城镇家庭无房，15%有两套以上房产。
《报告》数据显示，2017年末中国城镇住房存量达2.74亿套（不含集体户），对应存量面积261亿平方米，家庭户户均拥有住房1.13套。其中，城区住房1.59亿套，对应面积145.9亿平方米，户均住房1.07套；镇区住房1.15亿套，对应面积115.4亿平方米，户均住房1.21套。基于此，中金认为，中国城镇范围住房总量基本合理，但城区仍略有不足。
值得注意的是，存量房中仍有较高比例的低质量住房。这不仅预示着大量的拆除、改建，也意味着巨大的潜在改善型需求。
《报告》指出，目前中国城镇家庭户住房自有化率80%，若包含集体户则为75%。在全部城镇家庭户中，20%的城镇家庭没有自有住房，65%的家庭有一套房，15%的家庭拥有两套及以上的住房，户均拥有3.2套。
从住房实际使用情况来看，仅有一套房的家庭几乎全部自住。拥有两套及以上住房的家庭自住1套、出租1套、闲置1.2套。20%的无房户全部租房，其中一半单独租住、一半为合租。
另外，在过去十年中，由于城镇化进程快于住房净新增速度，家庭户户均拥有住房套数呈下降趋势。《报告》数据显示，2010年普查时，城镇家庭户均拥有住房套数为1.16，城区为1.09；而2017年末，这两个数据分别下降至1.13和1.07。
根据《报告》，2017年末，中国城镇广义和狭义住房空置率分别为16.9%和12.1%，其中城区分别为14.7%和9.7%。尽管广义空置率看似偏高，但真正可比口径的狭义空置率处于合理区间，其中城区狭义空置率低于美国、日本等成熟市场水平。值得注意的是，中国城镇空置率在过去十年中呈现下降趋势。
同时，《报告》显示，2017年末，违规的无证房屋（包含小产权房和违建房屋）存量面积31亿平方米，占城镇存量住房的12%。若扣除此类无证房屋，实际拥有产权的住房可能会出现短缺。
中金认为，正因为住房总量并不过剩、质量亟待提升、拥有多套房的家庭只是少数、空置率实际上并不高，在过去这些年，房价才会一直上涨，这在本质上是供需矛盾的结果。 综合
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】