来源标题：全国商标网上服务系统上线
今后，商标查询、申请等服务均可在网上进行。近日，国家知识产权局在中国商标大楼举行商标网上服务系统全面上线启动仪式。国家知识产权局局长申长雨表示，商标网上服务系统全面上线是近年来商标注册便利化改革进程中具有里程碑意义的一件事，是商标服务载体和服务手段一次突破性变革。
此次上线的商标网上服务系统，集网上查询、网上申请、网上发文、网上公告、网上缴费、商标注册证明公示6大功能于一体，可为社会公众提供全方位全流程服务。扫描商标注册证上的二维码，即可链接到商标注册证明公示系统查验其内容和效力。目前，网上申请已达到商标注册申请总量的90%。据统计，今年前10个月，我国商标注册申请量601.7万件，同比增长36.4%；我国申请人提交马德里商标国际注册申请4640件，暂列全球第三。截至今年10月，我国有效注册商标量1835.1万件，平均每5.9个市场主体拥有一件有效商标。
今年以来，国家知识产权局持续推进商标注册和专利申请便利化改革。11月9日，商标注册平均审查周期已经缩短至5个月28天，提前52天实现今年将商标注册平均审查周期缩短到6个月以内的目标。（记者 陈雪柠）
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