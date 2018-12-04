原标题：外部风险趋缓 人民币汇率强劲反弹

12月首个交易日，人民币汇率强劲反弹。尽管3日早间人民币对美元中间价调贬74个点报6.9431，但更多反映投资者预期的在岸人民币对美元汇率在以6.9278开盘后逐渐走高，并在午后扩大升幅，接连收复五个整数关口，最终收报6.8885，涨幅达551点，创9月28日以来新高。离岸人民币对美元汇率更是一度收复6.87关口，上涨超700点。

多位分析师表示，消息面利好、外部压力趋缓是人民币汇率大涨的主要原因。刚过去的周末，阿根廷布宜诺斯艾利斯传来多个正面消息：一方面，G20峰会发布共同宣言，前不久在巴布亚新几内亚的APEC峰会则因为分歧没有发布联合公报；另一方面，中美元首会晤达成重要共识，决定停止升级关税等贸易限制措施，并开启新一轮磋商谈判。

中金所研究院首席经济学家赵庆明表示，人民币汇率受益于中美元首会晤取得的积极成果而出现较大幅度上浮，未来三个月，来自贸易摩擦方面的压力大幅减少，破7可能性大幅降低。平安证券研报也认为，中美贸易摩擦的边际缓和，短期内有助于提振投资者情绪，缓解由于避险情绪带来的贬值压力，短期内人民币对美元汇率破7概率降低。

展望后市，业内人士认为中美贸易谈判仍有较大不确定性，考虑到国内外经济压力，人民币贬值压力犹存但空间不大，预期基本持稳。

招商证券研报认为，参考过去一年经验和美方善变的态度，中美贸易摩擦还看不到彻底终结的曙光。此外上周美联储主席鲍威尔在演讲中提到美联储基准利率已接近中性水平，部分投资者认为这一表述是货币政策转向宽松的信号，美股大涨、美元指数走弱。对此，招商证券认为，总的来看市场对鲍威尔演讲反应较为正面，但市场预期是否正确还有待检验。

中国银行国际金融研究所日前发布的《2019年经济金融展望报告》认为，人民币对美元汇率明年将呈现稳中趋贬的态势，单边大幅贬值空间不大，跨境资本流动会保持基本稳定。

(责编：杨曦、李栋)