原标题：与三大运营商竞争？广电入局5G欲破三强格局

广电入局5G欲破三强格局

中国移动、中国联通、中国电信三大运营商多年来形成的国内移动通信市场格局，有望在未来的5G时代迎来新入局者。中宣部副部长，国家广播电视总局党组书记、局长聂辰席近日表示：“工信部已经同意广电网参与5G建设，国网公司正在申请移动通信资质和5G牌照。”

中国广播电视网络有限公司(以下简称“中国广电”)由财政部出资，国家广电总局负责组建和代管，注册资本45亿元。中国广电负责全国范围内有线电视网络有关业务，并开展三网融合业务。

坐拥700MHz等频段的中国广电一直希望入局移动通信业务。2016年5月，工信部正式向中国广电发放电信基础业务牌照，此后允许中国广电基于700MHz频率开展业务试点。2017年，由中国广电和中国中信集团有限公司合资组建的中广移动网络有限公司正式注册成立。

在2017年中国国际广播电视信息网络展览期间，中国广电曾对外宣布，“十三五”期间，公司将与各省网络公司共同完成互联互通平台一、二期规划建设，并利用投资驱动互联互通平台建设，一、二期项目规划总投资将达1000亿元。

事实上，中国广电加快进军5G和移动通信市场的背后，与自身业绩压力的增长不无关系。近年来，随着移动互联网的高速发展，有线电视市场受到冲击。国家广电总局公布的数据显示，2017年，有线电视网络收入834.43亿元，同比下降8.33%。而国内三大通信运营商营收分别为中国移动7405亿元、中国电信3662亿元、中国联通2748.2亿元，远超有线电视网络行业整体收入。

同时，中国广电固定宽带业务也面临巨大的营收考验。中国广电发布的《2017年第四季度有线电视行业发展公报》显示，2017年，全行业宽带接入用户为3498.5万户，同比增长33.13%。三大运营商固定互联网宽带接入用户总数则高达3.49亿户。

此前，借助与内容的捆绑优势，中国广电的宽带用户数量曾增长迅速，但随着三大运营商宽带用户数量突破3亿户，以及IPTV的快速增长，广电的内容优势已不明显。此外，今后宽带接入市场还将逐步向民营资本放开，该市场的竞争将更为激烈。

在业绩压力下，本次若获得5G牌照，意味着中国广电将同三大运营商一样拥有固移全业务运营能力，不仅能够为中国广电提供新业务增长点，而且还能更好地与传统业务相融合。例如，通过5G网络，中国广电可以建立新内容分发平台，实现高清/4K超高清电视直播等。

业内人士认为，中国广电有可能和三大运营商在资源上展开共享，共同建设5G网络。同时，若获得5G牌照和移动通信资质，意味着中国广电将具备固移全业务能力，可以与三大运营商一样处于相同水平，更有利于竞争，让业务进一步融合发展。

目前，中国广电并未透露参与移动通信市场的具体形式，但无疑需要高额的投资费用。以中国移动为例，数据显示，2014-2017年，中国移动4G网络投入费用分别为806亿元、791亿元、830亿元和657亿元。据预测，2018年，该费用预计为585亿元。五年间，中国移动在4G网络上的投资已超过3600亿元。

独立电信分析师付亮表示，每年，三大运营商在通信网络部署上的投入约500亿元。除前期投入，每年的运营维护、人才资源等也是巨大的成本。未来，中国广电投入高额资金进入市场后，面对第四家运营商入局，消费者为何要选择国网，而不是已经习惯的三大运营商，这是中国广电需要解决的问题之一。

(责编：杨曦、李栋)