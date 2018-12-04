原标题：“微信支付”勒索病毒偷密码 支付宝和微信回应

资料图。中新社记者 张云 摄

近日，国内出现新勒索病毒要微信支付二维码付赎金，并窃取用户各类账号密码。4日，微信回应称，已第一时间对所涉勒索病毒作者账户进行封禁、收款二维码予以紧急冻结，微信用户财产和账户安全不受任何威胁。支付宝安全中心也表示，早有针对性的防护，已第一时间跟进，目前没有一例支付宝账户受到影响，即便密码泄露也能最大程度的确保账户安全。(程春雨)

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