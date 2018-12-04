原标题：工信部就用户个人信息保护问题约谈同程艺龙

据工信部网站消息，针对网民反映的同程艺龙微信小程序中“12306畅行会员”服务存在的默认开通会员协议等用户个人信息保护相关问题，工业和信息化部信息通信管理局组织进行了核查，并于2018年12月3日约谈了苏州同程艺龙网络科技有限公司(以下简称同程艺龙公司)。

工信部信息通信管理局指出，对照《中华人民共和国网络安全法》《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》《电信和互联网用户个人信息保护规定》(工业和信息化部令第24号)等有关规定，同程艺龙微信小程序存在未公示用户个人信息收集使用规则、默认开通12306畅行会员协议、未履行部分服务承诺的问题，同程艺龙公司应当本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改，切实维护用户合法权益。

同程艺龙公司表示，将按照监管部门要求，全面排查存在的问题，立即进行整改，并举一反三，完善内部管理和产品设计，提升服务水平和能力，保障用户合法权益。今后，公司将继续严格遵守相关法律法规和工业和信息化部有关规定，进一步规范用户个人信息收集、使用和服务行为。

工信部信息通信管理局同时还要求，深圳市腾讯计算机系统有限公司对所分发的应用小程序加强管理。

(责编：杨曦、李栋)