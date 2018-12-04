原标题：“支付宝红包”短信是假的？官方提醒：没发过！

“支付宝红包”短信是假的？官方提醒：没发过！

导读

这几天，你有被“支付宝红包”短信“轰炸”吗？这些短信真的是支付宝发送的吗？官方回应来了.。。

这几天，不少人都收到以“支付宝红包”为开头的短信：

被这些短信“轰炸”后，不少网友坐不住了！

不少人疑惑：这真的是支付宝官方发送的短信吗？收到这些短信，是不是支付宝把我的手机号泄露给别人了？

中国青年报(ID：zqbcyol)从蚂蚁金服方面获悉，这些短信并非支付宝官方发送！

而针对大家关注的问题，@蚂蚁金服客户中心 也作出回应：

这些短信真的是支付宝官方发送的吗？

这些短信并非支付宝官方发送，这种过度推广的方式骚扰了用户，也破坏了赚钱红包的用户体验。

“赚钱红包"是为了奖励线下商家推广移动支付而推出的一项活动，用户在线下付款时，商家推荐用户扫码领红包，用户可以直接使用抵扣现金，而商家也能获得相应的赏金。

在活动规则中，我们已明确不能采用滥发短信等过度推广的方式，否则我们会采取取消活动参与资格等措施。

如果你收到这些短信，是不是意味着支付宝把你的手机号泄露给别人了？

支付宝有严格的用户信息保护措施，不会将用户手机号码等任何个人信息泄露给第三方。

第三方发送红包短信的手机号码并非来自于支付宝。据了解，这样的短信主要是通过106短信营销平台等方式，直接向某个手机号段的用户集体发送，以诱导用户领取推广者的红包。

那短信里的红包可以领吗？

这些短信中的红包大多是可以正常领取和使用的。如果这些短信带有链接或其他有风险的内容，请大家注意甄别。

但赚钱红包主要向线下商家推出，更建议大家在线下消费时，扫商家的红包码，自己拿到红包的同时，也可以为他们带来一笔额外的收入。

针对滥发短信的情况，如何处理？

我们已经在用户领红包的页面开放了投诉通道，并正在通过技术手段预防和处理。一旦推广者遭遇多个用户投诉，或者系统判断推广者的行为符合滥发短信的特征，系统会自动大幅降低佣金使其无法获利，甚至撤销其活动参与资格。

用户如何举报呢？

打开支付宝APP→在首页上方的搜索框输入短信中的【红包码】→进入领红包页面→点击【举报】按钮，根据提示提交相关信息。

网友热议：举报了...

(责编：杨曦、李栋)