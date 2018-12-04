央视《焦点访谈》报道邮储银行支持民营企业发展

11月30日晚，中央电视台《焦点访谈》栏目以“助民企，抓落实”为题，专题聚焦各类支持民营企业发展政策的出台和落地。中国邮政储蓄银行支持民营企业的举措之一——无还本续贷解决小微企业转贷难题，受到了该栏目的关注和报道。

报道指出，温州的民营企业尤其小微企业众多，对它们来说，如何便捷快速转贷，是普遍遇到的难题。商业银行传统的还贷方式一般是固定期限还款，或者先还后贷，而小微企业的生产特点又是先发货，后收货款。这样，经常是还款期限到了，而企业的货款还没完全收回，导致资金周转困难。为了还贷，很多企业往往要提前几个月筹措资金，这期间，企业不敢再生产再发货，直接影响了生产经营的持续性。此外，从还贷到银行重新放贷，还有一个周期，这段时间，企业就得靠民间融资来周转，这样也大大增加了企业的财务成本。

报道显示，11月18日，邮储银行乐清市支行的两位客户经理，来到乐清的一家高新企业，就他们申请的一项贷款业务，进行摸底调查。“对企业做一个全方面的调查，它是否符合我们无还本续贷的要求。企业经营情况都正常，贷款资金都是用在采购原材料或者企业经营方面的话，那这个无还本续贷就完全可以操作。”邮储银行乐清市支行客户经理徐策中表示。

在结束了对企业各方面的调查后，邮储银行的两位客户经理告诉企业负责人，他们申请的“无还本续贷”业务将会在2个星期内审批。如果获批，这家企业一笔2000多万元的贷款，可以不用还本再续贷1年，直接节省财务成本30万元。未来只要企业经营正常，每年都可以申请续贷，最高可获得5年的“无还本续贷”。

“无还本续贷不是无原则的续贷，它是要有一定条件的，并且最终还是要还本的。我们这个产品是真正解决优质的企业在正常生产经营中因为资金期限错配而出现的一个问题。”邮储银行乐清支行行长洪如海在报道中表示。

截至10月末，短短7个月时间，邮储银行在温州就投放了107笔、贷款余额7.73亿元。“对我们有很大的帮助！我们不用每年都还款，可以做3到5年的规划让企业有很大的发展空间。”左易电力设备有限公司总经理周鑫卯向记者表示。

事实上，针对小微企业转贷还款难点，邮储银行根据监管部门关于完善和创新小微企业贷款服务的相关要求，早在2014年就推出了可续贷1年的“转期贷”业务。今年2月，针对原流动资金贷款到期后仍有融资需求的优质小企业客户，在“转期贷”的基础上，升级推出了“无还本续贷”业务，审核成功的企业累计最长可续贷5年。截至2018年11月末，邮储银行小企业无还本续贷业务本年发放已近100亿元。通过无还本续贷业务，邮储银行直接帮扶企业提高自有资金利用率，进一步挖掘、提升企业流动资金产能，间接帮扶企业减免还款资金过桥成本，减少企业财务成本压力。

改革开放40年来，民营企业蓬勃发展，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥了重要作用，成为推动经济社会发展的重要力量。党的十九大把“毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展”写入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，成为党和国家一项大政方针。邮储银行自成立以来，始终坚持服务“三农”、服务中小企业、服务社区的定位，多措并举解决小微企业、民营企业融资难、融资贵的问题。截至2018年三季度末，邮储银行民营经济贷款余额6377亿元。

近日，邮储银行还专门出台了《中国邮政储蓄银行支持民营企业发展的指导意见》，推出实施加大产品创新力度、整合资源综合服务、积极推进减费让利、建立“白名单”等20条具体措施，做好对民营企业的金融服务。《指导意见》还提出，2019年-2021年，邮储银行新增的公司类贷款中对民营企业的贷款不低于1/3，民营企业公司贷款（含小企业贷款和供应链及贸易融资）增长不低于2000亿元。

邮储银行相关负责人表示，支持民营企业发展壮大，既是贯彻落实党中央、国务院战略部署的政治任务，又是邮储银行“不忘初心”、坚定战略定位的内在要求。邮储银行将提高政治站位，坚决贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的讲话精神，进一步加大民营企业支持力度，促进民营经济发展。（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）

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