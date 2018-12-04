余干县税务局用“心”助力民营企业发展

人民网讯（通讯员 潘军）为支持民营企业发展，营造良好的税收营商环境，余干县税务局充分发挥税收职能，尽“心”落实支持民营企业发展的各类税收优惠政策，贴“心”服务为民营企业办税提速减负，用“心”助力民营企业发展。

尽“心”落实，扩大政策红利惠及面

“这次个税起征点上调，我们医院第一时间享受到了政策，员工受益不小，整个医院原先每月代扣代缴11.8万元个税，现在每月下降到了7.8万元，人均下降300元左右。” 余干县信江医院财务负责人吴女士对个人所得税起征点上调新政竖起了大拇指。

余干县信江医院是全省规模最大的县级民营医院，辐射周边县市200万人口，为打响品牌，信江医院高薪引进了一批专业人才。在个人所得税法修改后不久，税收管理员就上门送上了“个人所得税起征点调增至5000元”的最新政策，减税红利也直接体现在了工资单上，医院员工的到手工资有了不小幅度的增长，直呼这个减税红包实打实。

为更好落实各项税收优惠政策，余干县税务局集合业务能手专门成立6个辅导团队，深入民营企业开展“一对一”的个性辅导。除了帮助企业及时了解、充分适用最新税收政策之外，还为企业健康发展“把脉”，防范涉税风险，提供可行的税收建议。统计数据显示，今年1-11月，余干县享受各类税收优惠政策的民营企业142户，减免税收3870余万元，政策优惠力度持续放大，为民营企业提供了实实在在的助力。

贴“心”服务，提升民营企业获得感

“5分钟办完税务注销，这在以前不可想象！”有着5家连锁药店的姜先生是办税大厅的“常客”，从原来带一大摞资料和数种证件来登记，花费几十分钟办完一次登记，到现在的一身轻松、5分钟搞定注销，姜先生笑称自己见证了税务部门的“服务发展史”。

据了解，余干县税务局持续深化“放管服”改革，围绕“减少资料、简化环节、减并时间”的目标，进一步清理税务证明事项和精简涉税资料报送，开展行政审批“流程再造”，对涵盖9大类45项的涉税业务列出清单，明确操作规范，让简政放权再升级。同时，积极推行办税事项二维码一次性告知和电子税务的使用，实现了纳税人“一扫通”，办税人“码上办”，引导民营企业使用网上办税等快速便捷的办税模式，让纳税人多走“网路”，少跑“马路”，切实提升纳税人的服务获得感。

(责编：白宇)