改革进行时，服务发展不停歇

人民网讯（通讯员 潘军）余干县税务局服务发展不停歇，不折不扣落实政策、持续提升服务质量、不断优化审批流程，用实际行动助力经济发展升级。

政策落实不“断档”

“这次个税改革，我们医院第一时间享受到了政策，员工受益不小，整个医院原先每月代扣代缴11.8万元个税，现在每月下降到了7.8万元，人均下降300元左右。” 余干县信江医院财务科科长吴芳芳对个税改革政策竖起了大拇指。

余干县信江医院是全省规模最大的县级民营医院，辐射周边县市200万人口，为打响品牌，信江医院高薪引进了一批人才。在个人所得税法修改后不久，税收管理员就上门送上了“个人所得税起征点调增至5000元”的最新政策，减税红利也直接体现在了工资单上，医院员工的到手工资有了不小幅度的增长，直呼这个减税红包实打实。

同样享受减税红包的江西干越建设咨询规划设计院负责人卢娇英也深有体会：“国家越来越重视民营企业的发展了，减税降费优服务，这些我们都有真实的体验，我们公司是小微企业，近两年享受企业所得税减免近20万元。这对我们的发展来说是个大利好，也坚定了我们的信心。”

为更好落实各项税收优惠政策，确保改革期间政策落实不断档，余干县税务局集合业务能手专门成立6个辅导团队，深入各个民营企业开展“一对一”的个性辅导，除了帮助企业及时了解、充分适用最新税收政策之外，还为企业健康发展“把脉”，防范涉税风险，提供可行的税收建议。统计数据显示，今年1-11月，余干县享受各类税收优惠政策的民营企业142户，减免税3587万元，政策优惠力度持续放大，为民营企业提供了实实在在的助力。

服务质量不“滑坡”

“5分钟办完税务注销，这在以前不可想象！”有着5家连锁药店的章女士有过数次办理税务事项的经历，从原来带一大摞资料和数种证件来登记，花费几十分钟办完一次登记，到现在的一身轻松、5分钟搞定注销，章女士连连称赞税务服务是真正的一直在提速减负。

除此之外，改革期间，余干县税务局优化大厅人力资源配置，在大厅原班人马不调整的基础上，将新进的6名公务员全部分配至大厅工作，并通过以老带新、传帮带等方式，让新进人员在短期内快速成长。同时，积极推行办税事项二维码一次性告知和电子税务的使用，实现了纳税人“一扫通”，办税人“码上办”，引导企业使用网上办税等快速便捷的办税模式，切实让纳税人感受到“多走‘网路’，少跑马路”带来的方便、快捷、高效，让原来时常来大厅办理业务的企业会计由“常客”变为“稀客”。

审批流程不“停摆”

“现在税务改革正忙，我要办理退税，会不会没人管这档子事？”因申报错误而办理退税的江西利强建设有限公司余干分公司章会计带着疑虑走进了税务局大门。

热情接待他的税收管理员打消了他的疑虑：“原来您退税要走国税、地税两边审批流程，现在合并了，您只需要按照退税表格提示走一遍流程就好，省时省力！”

改革期间，余干县税务局加强涉税审批对接，不让纳税人因改革而耽误办理涉税审批事项，确保审批流程不“停摆”。并且该局持续深化放管服，积极开展行政审批制度改革，破除原先的审批定势，围绕“减少资料、简化环节、减并时间”的目标，进一步清理税务证明事项和精简涉税资料报送，优化重构审批流程，开展行政审批“流程再造”，对涵盖9大类45项的涉税业务列出清单，明确操作规范，让简政放权再升级。

(责编：白宇)