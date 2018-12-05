宁夏 激活开放大能量（一带一路5年间）

“这次大赛搭建了很好的平台，让中国葡萄酒和葡萄酒产区同‘一带一路’参与国家交流。相信中国葡萄酒在不久的将来一定会在国际市场得到认可，而宁夏葡萄酒将会成为中国高品质酒的代表之一。”9月中旬，在2018“一带一路”（宁夏·银川）国际葡萄酒大赛闭幕时，比利时布鲁塞尔国际酒类大赛组委会主席卜度安·哈弗发出感叹。

在“一带一路”建设进程中，绽放出葡萄美酒的紫色梦想只是宁夏走向世界的一小步，一张全面对外开放的新蓝图正在这里徐徐铺开……

“陆、空、网”全面拓展

在银川火车南站，满载着“中国制造”的宁夏至中亚（银川—德黑兰）国际货运班列轰鸣而去，它将开往哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地。货运班列运营商梁华介绍，这条通道正将宁夏制造的蛋氨酸、碳化硅，以及来自山东、天津、河北等地的建材、机械设备等货物运进中、西亚国家。

除了陆上丝绸之路，开通直飞哈萨克斯坦国际货运包机、推出直飞迪拜国际航班、建成西北第三个4E级机场……宁夏正在积极挖掘航空优势。

自2015年中阿技术转移综合信息平台系统上线试运营以来，宁夏相继在5个阿拉伯国家建立了技术转移分中心，并向阿联酋、阿曼、科威特等近10个国家转移输出了一批先进适用技术和装备，建立了若干技术示范基地和联合创新实验室。

在货物、人员、技术的“优进优出”中，宁夏对外贸易和对外经济合作取得历史性突破。2017年实现进出口总额341.3亿元，同比增长58.6%，增速位居全国前列。

“走出去”，面向开放最前沿

2010年9月，首届中国·阿拉伯国家经贸论坛在银川举办。在成功举办三届后，2013年，中阿经贸论坛升格为两年一届的中国—阿拉伯国家博览会。在“一带一路”引领和中阿博览会的推动下，宁夏积极创新机制，打造中阿产能合作的先行区、内陆对外开放的示范区。

据了解，2017年，宁夏新增境外投资企业17家，境外直接投资额7.4亿美元，境外直接投资企业数比2012年增长近4倍，投资目的地扩展到28个“一带一路”参与国家和地区。“走出去”对全区商品、技术、服务出口的拉动作用日益凸显。

宁夏商务厅副厅长孔国华表示，随着“一带一路”建设的深入实施，宁夏站到了开放前沿，逐步形成了以能源、煤化工、新材料、装备制造、特色农产品加工和高新技术为主的工业体系，经济持续健康快速发展。

科技合作，大秀“宁夏功夫”

近年来，宁夏现代畜牧业、节水农业、设施农业等产业快速发展，通过中阿博览会等平台，这些技术已远跨重洋，在阿拉伯国家发挥作用。

参加过阿拉伯国家农技人员培训工作的宁夏农牧厅畜牧工作站畜牧师封元告诉记者：“我们所掌握的部分技术正是一些阿拉伯国家紧缺的，而且宁夏农业专家的技术指导非常实用和有效，在当地很受欢迎。”

宁夏对外交流合作领域不限于农业科技方面，更多商家借助“一带一路”建设，在高新技术领域打开了合作之门。

在阿曼的中阿杜库姆产业园，宁夏水投集团正积极推进杜库姆经济特区海洋取排水工程项目和中阿杜库姆产业园海水淡化联产提溴项目。“该项目主要为园区内的相关企业提供工业、生活及施工用水，并将富余的淡水出售给当地政府。”宁夏水投集团董事长杨国介绍，“溴素是浓海水的重要元素，主要用于阻燃剂、医药和染料等。项目后期，我们的浓海水溴素提取能力为每年3000吨，有很好的市场前景。”

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 10 版）

(责编：马昌、袁勃)