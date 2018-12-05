重庆江津—广西防城港跨区域合作示范项目启动

本报重庆12月4日电 （记者李坚）重庆江津—广西防城港跨区域合作示范项目近日正式启动。作为中新互联互通项目的示范性重点项目，它标志着渝桂在打造国际陆海贸易新通道方面开启深度合作。

防城港市是中国唯一与东盟海陆相连的城市，重庆江津位于“一带一路”建设和长江经济带联结点，拥有综合保税区、“水公铁”多式联运等平台优势。根据合作协议，双方将探索建立跨境“海公铁空”多式联运冷链模式，打造“综保区+交通枢纽+口岸+分拨中心”的复合型开放平台。据悉，双方合力打造的中国西部（重庆）东盟商品分拨中心最快将于下月揭牌运行，届时，来自东盟的商品可从防城港市通过铁路直达江津，再通过“水公铁”多式联运分拨到西南乃至全国市场。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 10 版）

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