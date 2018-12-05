居民养老保险可网上变更缴费档次

本报讯（记者 解丽）昨日，市社保中心发布通知，为方便参保人变更城乡居民基本养老保险缴费档次，从即日起本市城乡居民基本养老保险参保人可登录“北京市社会保险网上服务平台”申请变更城乡居民基本养老保险缴费档次。
据介绍，今年，本市城乡居民基本养老保险年缴费标准与去年保持一致。最低标准为每年1000元，最高标准为每年9000元。城乡居民可以本着自愿的原则，在1000-9000元区间内自行选择缴费标准。
而对于不同的缴费，本市还将分档对参保人给予补贴：对选择缴纳最低标准及2000元（不含）以下标准的，每人每年补贴60元；选择2000元至4000元（不含）以下的，每人每年补贴90元；选择4000元至6000元（不含）以下的，每人每年补贴120元；选择6000元到最高缴费标准的，每人每年补贴150元。通过多缴费给予多补贴，引导和鼓励参保人多缴多补多得，提升未来的养老待遇水平。
参保人可登录北京市社会保险网上服务平台（http://www.bjrbj.gov.cn/csibiz/home/）申请变更缴费档次。北京市社保中心提示，网上申请变更缴费档次的本市居民养老保险参保人应先确认自己是否已经参加了本市城乡居民基本医疗保险，如已参加可在北京市社会保险网上服务平台注册登记，成功后即可在线申报变更城乡居民养老保险缴费档次。若尚未参加本市城乡居民基本医疗保险，暂时还需要到户籍所在地社保所办理缴费档次变更业务。
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