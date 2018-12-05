原标题：传说中的“100元硬币”来了！但100元买不到

传说中的“100元硬币”来了！庆祝改革开放40周年纪念币(下称“改革开放币”)双色铜合金纪念币12月5日开放预约，金银纪念币则已开始销售。

而在此之前，很多人对其中面额100元的纯金纪念币有不少疑惑。为何含有8克纯金，面额却只有100元？100元真的能兑换到吗？要去哪里预约和兑换？

资料图：改革开放币8克圆形金质纪念币。来源：央行官网

面额100元=价值100元？

庆祝改革开放40周年纪念币共7枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币5枚，双色铜合金纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。

其中，8克圆形金质纪念币为精制币，含纯金8克，面额100元，最大发行量2万枚。

看到这里，有不少网友发出疑问，按照目前黄金每克350元左右的市场价，8克纯金“价值”100元，这是认真的吗？

首先，你要明白，纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币两种。

普通纪念币的面额表明其法定价值；贵金属纪念币的面额是象征性的货币符号，并不表明其真实价值。

普通纪念币发行后，可与其他流通人民币等值流通，其面额计入市场现金流通量，成为货币供应量的一部分，此次的双色铜合金纪念币就属于普通纪念币。

但改革开放40周年金银纪念币属于贵金属纪念币，不能流通，其面额不计入市场现金流通量。

目前世界绝大多数国家铸造的金银币已不再执行流通功能，而演变成纪念币和投资币，用来收藏和投资，其原值与面额是分离的，金银纪念币的面额仅仅是货币符号，与原值没有什么直接的关系。

为何要面额标注为100元？其实，中国人民银行自 2000 年发行 “千年纪念”金银币开始，规范统一了贵金属纪念币各种材质的规格品种与其标注面额的标准。按照标准，8克金质纪念币的面额标注为100元。

这也不是中国人民银行第一次发行面额100元的硬币。

资料图：中国贵金属纪念币面额标注标准。来源：中国金币网。

简单来说，这款面额100元的纪念金币可不是人民币“新款100元硬币”！金币上所标注的“100元”也只是象征性地标注，你花100元是根本不能兑换到的。

那么，多少钱能买到？

普通纪念币可以按照等面额兑换的方式进行兑换，但金银纪念币则需要购买。

金银纪念币的发售价格是根据金银原料的成本价格、加工费、经营管理费用、项目题材、发行量、工艺技术、市场状况、历史价格情况及国际价格标准而制定的。

记者咨询多家中国金币特许零售商了解到，目前，庆祝改革开放40周年纪念币的1金5银的纪念币已经通过“套餐”的形式进行销售。

其中，金币不单卖，必须搭配4款30克银币组合购买，价格从9300元到13000元不等；同时，金币无货的零售商也在单独售卖4款30克银币的组合，价格在2300-2600元左右。

同时，150克的银币单独售卖，价格基本在13000元以上。

这么贵的“钢镚”丢了，得心疼死！

资料图：改革开放币150克银币。来源：央行官网

在咨询价格的时候，多家零售商表示可根据需求向其他零售商调货，但是价格有所上调。并且销售人员友情提醒：“所有价格以咨询当时为准。”言下之意，价格还会继续涨。

业内人士建议，目前零售商的价格并不统一，如有需要，可以多咨询几家零售商，进行价格比对之后再进行购买。不过，你速度得快一点。

去哪里预约、购买？

根据央行公告，改革开放币的金银币需要向中国金币特许零售商进行购买。

面额10元的普通纪念币，发行数量为1.8亿枚，采取预约方式分两批次发行。第一批预约时间为2018年12月5日-12月8日，用户可以通过中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行的金融机构官方网站或前往其营业网点进行预约登记。

资料图：中国农业银行纪念币预约页面。来源：官网截图。

该批次预约的兑换时间为2018年12月28日-2019年1月4日，预约成功的用户可按照约定的时间，持在预约系统中登记的有效身份证件，前往约定的营业网点办理预约兑换业务。

另外，第二批次预约及兑换时间另行公告。

央行公告同时还提到了，关于预约、兑换纪念币的注意事项：

关于限额：每人预约、兑换限额为20枚。

关于证件：预约、兑换的有效身份证件必须为第二代居民身份证原件。

关于代领：如代他人领取纪念币，需持被代领人在预约系统中登记的有效身份证件原件办理，且代领人数不超过5人。

关于未兑换：第一批次预约兑换期内未兑换的预约作废，公众可在改革开放币第二批次预约期内重新预约。(姚露)

(责编：杨曦、仝宗莉)