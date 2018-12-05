未来十天冷空气势力明显增强

本报北京12月4日电 （记者赵贝佳）据中国气象局统计，11月全国平均气温3.12℃，较常年同期偏高0.23℃；全国平均降水量24.9毫米，较常年同期偏多32.7%。11月共有4次冷空气过程影响我国，接近常年同期。

预计，未来10天（12月5日—14日），影响我国的冷空气势力明显增强，我国大部地区气温将由前期的显著偏高转为偏低，中东部大部地区气温较常年同期偏低1℃—3℃。最低气温零度线在9日前后南压至长江中下游地区。南方地区多阴雨天气，江汉、江淮、江南、华南及黄淮南部等地累计降水量有10—30毫米，其中江淮南部、江南大部、华南中西部等地部分地区有50—80毫米，局部可达100毫米；东北地区东南部累计降水量有3—10毫米；上述地区降水量较常年同期偏多三成至1倍。北方大部降水偏少或没有降水。

专家提醒，12月新疆北部、内蒙古、东北地区北部可能出现较强降温降雪天气，不利于设施农业生产及牲畜安全越冬。北方冬小麦将陆续进入越冬期，大部气温正常、降水偏多，利于补充土壤墒情和冬小麦安全越冬。南方大部气温正常至偏高，利于蔬菜等生长和冬种工作开展；江南及江淮江汉等地降水偏多，利于增加库塘蓄水。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 14 版）

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