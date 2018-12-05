未来十天冷空气势力明显增强

本报北京12月4日电 （记者赵贝佳）据中国气象局统计，11月全国平均气温3.12℃，较常年同期偏高0.23℃；全国平均降水量24.9毫米，较常年同期偏多32.7%。11月共有4次冷空气过程影响我国，接近常年同期。
预计，未来10天（12月5日—14日），影响我国的冷空气势力明显增强，我国大部地区气温将由前期的显著偏高转为偏低，中东部大部地区气温较常年同期偏低1℃—3℃。最低气温零度线在9日前后南压至长江中下游地区。南方地区多阴雨天气，江汉、江淮、江南、华南及黄淮南部等地累计降水量有10—30毫米，其中江淮南部、江南大部、华南中西部等地部分地区有50—80毫米，局部可达100毫米；东北地区东南部累计降水量有3—10毫米；上述地区降水量较常年同期偏多三成至1倍。北方大部降水偏少或没有降水。
专家提醒，12月新疆北部、内蒙古、东北地区北部可能出现较强降温降雪天气，不利于设施农业生产及牲畜安全越冬。北方冬小麦将陆续进入越冬期，大部气温正常、降水偏多，利于补充土壤墒情和冬小麦安全越冬。南方大部气温正常至偏高，利于蔬菜等生长和冬种工作开展；江南及江淮江汉等地降水偏多，利于增加库塘蓄水。
国际油价连跌七周 供求关系逆转 上周，受到多重利空因素的打压，国际油价大幅下跌，美原油大跌11.64%，录得2014年11月底以来最大单周跌幅，也是周线连续第七周下跌，最低触及50.15美元/桶，为2017年10月12日以来最低，距离10月初触及的近四年来高点76.…【详细】
山西违法倾倒钢渣事件21人被问责 据生态环境部官方微博11月21日通报，中央第二生态环境保护督察组11月6日进驻山西开展“回头看”工作，督察组发现，山西高义钢铁有限公司（以下简称“高义钢铁”）长期将大量钢渣违法倾倒。 11月26日，山西省运城市新闻中心就此事通报…【详细】
工行、农行昨日公告 四大行均拟成立理财子公司 本报讯（记者 程婕）昨日晚间，工行和农行发布关于设立全资理财子公司的公告。至此，四大国有银行已全部宣布发起设立理财子公司，在全国范围内，至少有20家商业银行作出了同样的决定。业内人士预计，待银行理财子公司管理办法正式出台后，银行设立子公…【详细】
基本养老金首份年报出炉 去年收益率5.23% 《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告（2017年度）》11月26日发布。报告显示，2017年，基本养老保险基金投资收益额87.83亿元，投资收益率5.23%。这是基本养老保险基金首次披露年度投资收益。截至2017年年…【详细】