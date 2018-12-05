原标题：多国欲出“数字税”，互联网巨头被瞄准

第二看台

挟技术优势在世界各地攻城略地、风光无限的互联网巨头可能要遭遇新的“壁垒”。眼下多国正在酝酿出台一项名为“数字税”的新政，分析人士称谷歌、脸书等互联网巨头或成为征税目标。

那么，数字税到底为何物？“潘多拉盒子”若被打开，巨头们会受到多大的冲击？

引多国效仿，或在亚洲产生更大影响

据外媒报道，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔于近日宣布，将在今年底前出台“数字税”。相关政策要求以数字技术为核心的科技巨头向法国政府支付“合理的”赋税。

此前，欧盟于3月21日公布了针对美国科技巨头公司加征新税的计划，同样预计于年底出台。

据英国《金融时报》消息，该项“数字税”政策会对这些科技巨头公司在欧盟的营业额直接进行征税；税率将定为3%，预计每年征得约50亿欧元税款。

虽然欧盟的征税计划最终因为瑞典等成员国反对而作罢，但这一做法却启发了其他国家。韩国、印度和至少另外7个亚太国家也开始研究新税事宜；墨西哥、智利和其他拉美国家也在考虑这一税收政策。

“欧盟等研究开征的数字税，其实质是一国政府针对使用本国网络数据且获利的市场主体征收的‘资源使用金’。”研究税收政策多年的天津财经大学博士臧建文对科技日报记者说，这一税种之所以引起了众多机构的关注，是因为其一旦开征，互联网巨头们每年得支付高达数十亿美元的税金，且这部分费用不容易转嫁给众多个体用户。

臧建文表示，目前部分政府机构认为，互联网企业具备以下3个条件之一就将被划入征税范围：数字平台收入达至一定规模、区域内平台用户达到一定量级、平台内商业交易量达到一定规模。

“欧盟征税计划因瑞典、丹麦等国家反对而被搁置，但数字税或许在亚洲能产生更大影响。亚洲互联网用户体量最大，跨国巨头们所占的市场蛋糕也大，英国和韩国大概率会率先尝鲜。”

现有规定难以适用，政策改革滞后于发展

数字税似乎已箭在弦上，但在采访中记者了解到，其还存在许多待解的“方程”。臧建文说，世界各国和地区通用的税收原则是，应在利润产生地征税，这一规定却很难适用于数字税。

“由于互联网具有跨地域的特点，许多数字服务通常会跨越一个甚至多个国家或地区。因此，这类公司的利润来源地难以被明确界定。如果连地域都没法确定，又如何合理、合法收税呢？”臧建文反问道。在他看来，在信息时代，企业的盈利模式越来越依赖数字信息等无形资源，但世界各国的税收政策并未与时俱进，相关政策改革的步伐已落后于时代发展。

在臧建文等业内专家眼里，与实体企业相比，互联网科技企业（包括网络平台、社交媒体等），因其经营范围全球化、盈利模式数字化等经营特征，在规模增长、税收负担等方面，已经享有了较大的优势，这反而凸显出当前世界税收制度的不公平。“各国更应尝试构建适用于数字经济时代的新型税收制度，这才是题中之义，而非单纯地征收一点点税金。”臧建文说。

征数字税是趋势，但短期内我国不会征收

数据显示，未来若开征数字税，英国政府预计每年可增加5亿美元的收入。“虽然数额不大，但会产生较强的示范效应。”臧建文分析说，征收数字税将成为一种大趋势，立法收税的行为将体现IT等数字企业的税收贡献公平，长远来看有利于促进实体经济和虚拟经济的均衡发展。

财政部发布的《2018年会计信息质量检查公告》显示，互联网行业近年来呈现高速增长态势，成为中国经济增长的新动能。但在检查中也发现，在互联网行业中，部分企业存在跨境转移利润、逃避缴纳税款等问题。对此，臧建文分析，这意味着未来政府有可能加大对相关企业的税收稽查力度。“但这不意味着中国会马上出台数字税政策。随着我国对外开放程度的不断加深，尤其是跨国数字企业数量增多，不排除未来政府会对谷歌、脸书等国际巨头征收数字服务税。但短期内，随着税收收入主体由企业间接税向居民直接税转移，我国推出此类间接税政策的可能性较小。”（记者 孙玉松）

(责编：杨曦、仝宗莉)