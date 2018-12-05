服务保障企业发展 严格慎用留置措施

本报武汉12月4日电 （记者田豆豆）11月19日，因涉嫌行贿而被留置协助调查的外地商人张某，被黄石市黄石港监察委解除了留置。黄石港监察委解除其留置的依据，正是湖北省纪委监委11月中旬刚刚出台的《关于全省纪检监察机关服务保障企业发展的十二条措施》。其中规定，对于依法留置的企业涉案人员，主动交代涉嫌违法犯罪问题并愿意继续配合调查的，可依法解除留置措施。

《关于全省纪检监察机关服务保障企业发展的十二条措施》明确要求，全省各级纪检监察机关要推动涉企政策落实、督促部门做好涉企服务工作、维护公平公正的市场环境，同时在执法办案中正确把握政策界限，规范审慎查办涉企案件，严格慎用留置措施，注意维护企业声誉。

“十二条”要求，将党中央、国务院和省委、省政府涉企决策部署、改革举措、政策法规、项目资金等落实情况纳入监督检查和巡视巡察重要内容，对有令不行、有禁不止，打折扣、搞变通的地方单位和党员干部，严肃查处问责。对有关职能部门和党员干部在涉企管理服务方面玩忽职守，该审批不审批、该服务不服务，或利用职权吃拿卡要，索贿受贿、乱收费乱摊派乱罚款、违规占用企业财物等违纪违法行为，予以严肃查处问责。

与此同时，在查处违纪违法案件过程中，要坚持保护与惩处相结合，注重区分界限、宽严相济，精准办案、依规处置。需要企业经营者协助调查时，既要查清问题，也要切实保障其合法的人身和财产权益，保障企业合法经营。对于积极配合调查的，一般不冻结企业及关联方账户、财产，不查封、扣押企业财物。

“十二条”规定严格慎用留置措施，凡积极配合调查的，一般不对企业负责人、科研技术骨干和关键岗位人员采取留置和限制出境等措施。严禁因办案方式方法不当给企业造成负面影响。

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 11 版）

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