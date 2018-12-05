原标题：个税改革民企减税幅度明显 红利更多惠及中低收入人群

新个人所得税法将于2019年1月1日起施行，为了让纳税人尽早享受减税红利，今年10月1日至12月31日，我国对纳税人实际取得的工资和薪金按每月5000元的基本减除费用（“起征点”）进行扣除，并适用新税率表。

记者近日从国家税务总局了解到，个人所得税改革启动以来的首个申报期运行平稳，10月份发放的工资薪金所得和个体工商户取得的生产、经营所得已完成申报。

改革实施首月，全国个人所得税减税316亿元，有6000多万税改前的纳税人不再缴纳工资薪金所得个人所得税。数据显示，制造业纳税人减税规模最大，民营企业减税幅度较为明显。财税专家表示，这体现出个税改革既促进社会公平，又增添经济增长内生动力的改革初衷和重大意义。

改革惠及中低收入群体

本次个人所得税改革优化了税率结构，大幅拉大了中低档税率级距，改革红利更多地惠及中低收入人群。税务总局所得税司司长罗天舒介绍，10月领取工资薪金所得在2万元以下的纳税人，减税幅度都超过50%，占税改前纳税人总数的96.1%，减税金额达224亿元，占当月总减税规模的70.9%。

减税红包有助于增加消费预期，改善生活品质。“起征点”提高和税率结构优化双重利好共同作用，工薪阶层成为受益最大、降负最明显的群体。数据显示，改革实施首月，工资薪金所得减税304.1亿元，减税幅度41.3%，工薪阶层普遍受益。

山东东宏集团员工孔令彬的微信朋友圈里，分享的都是一些个税改革政策的利好消息。他说：“这些好政策，不就是国家给我们年轻人发放的大红包吗，在这么好的时代，我们还有什么理由不去奋斗。”

减税降负优化服务

改革实施首月，民营企业员工少缴个人所得税164.5亿元，占当月减税总额的54.1%，减税幅度44%。税务总局税收科学研究所所长李万甫表示：“从首个申报期的减税成效来看，民营企业减税总额和减税幅度都比较大，这将进一步激发民营企业内生动力，提高竞争软实力。”

个税改革对于提高民营企业员工工作积极性起到了积极推动作用，进一步增加了企业发展的信心。“个税改革后，我们公司大部分的员工不再缴纳个税，员工工资上涨，人心更稳，国家用政策红利为我们留住了人。”山东曲阜一家民营企业负责人刘磊说道。

各地税务机关还积极召开税企座谈会，开展走访活动，为企业掌握个税政策提供帮助。在走访中，针对许多中小型民营企业财务人员流动性大，培训辅导难度大的问题，税务部门开展了“点对点”“一对一”辅导。

激发发展内生动力

作为实体经济的主体，我国制造业发展整体稳中向好。个税改革首个申报期，制造业员工个税减税规模达到58.5亿元，占本月减税总额的19.3%，这是此次个税改革的一个亮点。其中，装备制造业是制造业个税中减税规模最大的行业，实现减税34.3亿元。“制造业多数是劳动密集型企业，用工成本高，也是高收入人群集中的地方，降低税负，有利于推动制造业更好发展。”中国社科院财经战略研究院研究员张斌说。

值得一提的是，缴纳个税较多的高端科技型人才成为这次改革的重要受益者。广东省纽恩泰新能源科技有限公司常务副总李忠说，个税改革反映了众多科研人员的心声。不少企业通过提高奖金和薪金的方式留住人才，国家发放的个税礼包给这些企业负责人帮了大忙。(记者 曾金华)

(责编：杨曦、仝宗莉)