中国企业获联合国教科文组织数字技术增强残疾人权能奖

据新华社巴黎12月4日电 （记者陈晨）2018/2019年度联合国教科文组织数字技术增强残疾人权能奖颁奖仪式当地时间3日在法国巴黎举行。经国际评审委员会评审，中国腾讯公司获得本次大奖的组织类奖项。
这一大奖全称为联合国教科文组织贾比尔·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫埃米尔数字技术增强残疾人权能奖。腾讯公司是亚洲首个获得该奖组织类奖项的组织，也是全球范围内首家获此奖的企业。
互联网已成为残疾人获取信息和知识、享受公共服务的重要途径。目前，残疾人能享受的数字体验相对落后。
联合国教科文组织在一份声明中指出，腾讯公司通过使用包容性数字技术大大增强了残疾人获取信息的能力，从而为增强残疾人权能作出了杰出贡献。在中国，腾讯产品帮助有特殊需求的人群获取关键信息，方便他们与数字设备互动，进而提高其生活质量。
颁奖仪式是庆祝12月3日“国际残疾人日”的一部分，今年的主题是“赋予残疾人权力，确保包容与平等”。
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