“期盼大桥早日建成通车”

在文莱首都斯里巴加湾市的一个港口，文莱小伙哈桑正在焦急地等待着，“船马上就来了。如果赶不上最后这一班船，今天就没法回淡布隆县的家了。”码头的港务局工作人员阿里告诉本报记者：“文莱陆地被马来西亚分隔为不相连的东西两部分，水路是往返两地的唯一方式。每天有1000多人坐船，大部分是从淡布隆县到首都工作的人。大家都期盼大桥早日建成通车。”

站在文莱湾畔，本报记者看到正在建设中的淡布隆跨海大桥耸立在海面之上，十分壮观。大桥总长约30千米，计划于2019年11月底通车，届时将成为连接首都与淡布隆县的重要通道，旅客无需绕道马来西亚，车程由两小时缩短到15分钟左右，对淡布隆县经济社会发展有着重要意义。该项目还将成为连通文莱、马来西亚和印度尼西亚三国环岛高速项目的一部分。当地媒体《诗华日报》评价称，淡布隆跨海大桥项目是文莱规模最大、最具社会影响力的交通基础设施项目，建成后将成为文莱最长的跨海大桥，也将成为文莱的新地标。

中国建筑股份有限公司中标的CC4标段全长约11.8千米，其中有11.6千米是穿越森林沼泽地的高架桥。记者看到，在淡布隆县原始森林的沼泽地上，十几台大型履带起重机正在紧张施工。

据现场中建六局项目经理陈红科介绍，跨海大桥南标段需要穿过沼泽及海洋，文莱政府对环保要求极高，施工难度空前，曾让国外同行望而却步。项目部为此建立了一整套严格的安全绿色施工评价体系，所有的机械设备不触碰沼泽地面，不破坏雨林植被，全部在移动钢平台上完成桥梁桩基、架梁等作业，“就是用‘搭积木’的方法‘拼’出一座大桥来。前方‘搭积木’，后方‘造积木’。把施工现场搬到工厂车间，不仅减少了占地，而且极大地降低了粉尘、泥浆等建筑垃圾对原始森林环境的影响”，陈红科说。

“在淡布隆沼泽地修建高架桥，这种高难度的活儿中国人能干，我对此十分钦佩。”文莱发展部长苏海米赞叹说。

中国驻文莱大使杨健说，“文莱淡布隆大桥项目位于热带雨林，蚊虫肆虐，艰苦异常，特别是两个工区驻地更是荒无人烟。文莱政府多次表达感激之情，感谢中国企业在如此艰苦的条件下为文莱的基础设施建设所付出的努力。”

作为21世纪海上丝绸之路的重要沿线国家，文莱正吸引着越来越多的中国投资。无论是架桥修路，还是建港兴园，越来越多中国企业正在走进文莱，并通过自身先进的技术与管理，为文莱经济社会发展提供助力。正如眼前这座在森林沼泽地上建设的跨海大桥，它托起了文莱新的希望。

（本报斯里巴加湾市电）

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 21 版）

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