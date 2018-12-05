中企助力卢旺达电商能力建设

近日，阿里巴巴集团和卢旺达政府在卢旺达首都基加利启动世界电子贸易平台（eWTP），卢旺达成为首个加入这一平台的非洲国家。在当天的启动仪式上，卢旺达投资发展局等相关机构与阿里巴巴集团签署了涵盖电子商务、旅游、移动支付和技能培训领域的多份谅解备忘录。

卢旺达拥有得天独厚的咖啡种植条件，但由于该国地处内陆，交通不便，卢旺达咖啡一直不为人所熟知。对于此次通过电子贸易试水中国市场，卢旺达农夫咖啡公司总经理英诺森·乌韦马纳对本报记者表示：“我们的咖啡豆今年已经通过阿里巴巴的网络平台进入中国，这些产品很快销售一空，并得到了消费者的高度评价。公司现在对开拓中国市场非常有信心，未来我们要让更多中国朋友喝到优质的卢旺达咖啡。”卢旺达发展局首席执行官克莱尔·阿卡曼也表示：“卢旺达有天然高品质的产品和美丽的风景。我们希望让外界，特别是中国民众了解到这些。中国是世界重要的经济体，拥有广阔的市场，加入世界电子贸易平台对我们来说意味着重大机遇。”

世界电子贸易平台的建立和扩展离不开电商，培训创业者是此次双方合作的重要内容之一。今年8月，作为阿里巴巴商学院“全球电子商务人才——教育者培训”的一部分，中国创业导师前往卢旺达为50名当地青年进行培训。该项目与卢旺达政府和教育机构合作，旨在培训非洲地区的数字化人才，其中部分卢旺达青年还获得了前往中国学习的机会。

卢旺达农村青年希卡马的梦想是让农民也拥有上班族一样的薪酬。去年11月他前往杭州参加阿里巴巴集团组织的非洲创业者培训。他设计了为农民提供信息和金融解决方案的应用程序，该程序可以通过收集整理数据信息来了解农作物生长状况并预测收成，收获后，农产品还可以在网上销售。

希卡马说，“在中国，我学到了如何通过市场策划来提高销售量以及提升品牌价值，也领会到‘扎根当地，思考全球’的意义。经过培训，我开拓了眼界，梦想着未来我们的农产品和相关软件能走向世界。”

不仅是卢旺达，非洲其他国家的电商能力建设也在稳步推进。通过与联合国贸易和发展会议的合作，阿里巴巴希望在5年内为发展中国家1000名企业家提供能力建设支持，其中200名将是非洲企业家。

由阿里巴巴集团发起的“互联网创业者计划”今年8月吸引了来自肯尼亚、尼日利亚、南非、赞比亚等11个国家的29名学员到杭州学习。联合国贸易和发展会议秘书长基图伊表示：“世界电子贸易平台让年轻的企业家们利用地理位置上的优势，彼此帮助，共同构筑非洲的电商生态。这将为非洲经济的发展增添更多活力。”

（本报基加利电）

《 人民日报 》（ 2018年12月05日 21 版）

(责编：仝宗莉、杨曦)