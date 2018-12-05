原标题：共享汽车被曝退押金难：承诺7个工作日实际半个月

共享汽车途歌被曝退押金难

承诺7个工作日内退押金 部分用户等待时间近两个月 公司法定代表人称正分批处理退款申请

部分途歌用户称退押金处理时间超过2个月 摄影/记者 黑克

有用户到途歌公司要求退押金 摄影/实习生 施世泉

去年开始，多家共享单车公司被曝出押金退款难问题，一时间，共享经济中巨额押金如何监管成为大家关注的话题之一。2017年8月，交通运输部发布相关《指导意见》，其中明确表示，对于押金应实施专款专用，并接受第三方监管。此后，多家共享单车推出免押金模式，押金退款难似乎已被缓解。然而，近日不少网友反映称，共享汽车平台途歌也出现了押金退款难的问题。相比共享单车，此类应用押金金额更高，因而也让用户更加担心，“1500元也不能算小钱，申请完迟迟退不回来，让人着急”。

多地用户反映称押金退款难

最近一两个月，自称“国内首家引导生活方式的汽车共享出行平台”途歌似乎陷入了押金难退的风波当中。据该平台北京地区用户邱先生介绍，自己于今年6月下载安装了途歌APP，但此后一直没有实际使用过该软件。11月5日，邱先生在客户端提交了退还押金申请，“很快审核就通过了，本来以为马上就能收到退款，不料此后押金退款却一拖再拖。”邱先生介绍，按照客户端相关提示，只要自己历次用车中未发生违章、事故、异常用车等行为，就能在7个工作日内收到押金，“但现在都一个月了，押金还是没影，客服电话打了无数次也没人接。”

无独有偶，成都、西安等地也有不少用户反映称，申请退押金后退款迟迟没有到账。家住西安的李先生告诉北京青年报记者，今年10月他在西安看到途歌共享汽车，“当时周围朋友用的人不是很多，但出于好奇，我还是交了1500元的押金，主要是想尝试一下新事物，没想到后面会这么麻烦。”

李先生介绍，自己先后共使用两次途歌共享汽车，第二次使用结束后不久，他在网上看到途歌押金退款困难的爆料，出于担心，立刻申请了退押金。他介绍，按照途歌客户端显示，11月23 日李先生的申请就已经进入退款流程。“11月28日我给途歌客服打过电话，当时客服回应说，账户进入退款流程后，押金会在7个工作日内退回，让我耐心等待。”然而，截至12月3日，李先生依然没有收到1500元的押金退款。

有人向消协投诉 有人上门索要押金

北青报记者搜索发现，今年11月以来，各大社交网站上关于途歌押金退款难的投诉屡见不鲜，部分用户自称等待处理时间已经超过两个月。

北京某高校学生小张介绍，自己10月初就申请了退押金，但始终没有收到反馈。“将近两个月的时间里，途歌的客服电话要么打不通，要么打通了也是说没办法、正在加急处理之类的。”无奈之下，小张联系了消协进行投诉。“12月1日投诉的，2日早上就收到了押金，比我想象的还要快。”北青报记者注意到，在相关经历分享的网帖下方，已经有不少用户开始询问：“哪儿的消协都行吗？”“是不是必须找公司总部所在地的消协啊？”

而在北京朝阳区居住的王先生则选择了更加直接的方式。“我们家离途歌总部就10公里，看见网上有人说去总部登记能要回押金，就上周五专门请假过去了一趟。”王先生介绍，他于10月17日提交了退押金申请，但始终没有收到退款。11月30日他赶到位于东四环的途歌公司总部时，发现现场专门安排了登记申请退押金名单的工作人员，“态度很好，有个名单，登记上就行，但要求必须是本人到场，而且也没法当天就退，说是要等财务。”王先生说，自己已经于周一收到了1500元押金，“1500元的押金说多不多，说少不少，等一个多月才能退，确实让人很上火。”

公司总部员工现场登记退款用户申请

12月3日下午，北青报记者赶往途歌APP运营方北京途歌科技有限公司所在地实地探访。彼时，公司已经集中了20多名前来讨还押金的途歌用户。通过交谈，北青报记者了解到，这些客户都是从下午1点开始就等在公司门口，大家提交退押金申请的时间从半个月到两个多月不等。除此之外，现场还有一名自称为途歌公司提供汽车租赁的供应商代表，正在对现场状况进行拍摄。据其称，他所在公司此前曾租给途歌公司70辆小轿车，目前还有100多万元货款未结清，因此公司特别派了法务人员前往现场了解情况。

北青报记者注意到，途歌公司前台存放了五六张专门用来登记用户信息的A4纸，每页可登记29条用户信息。但在登记前，公司工作人员会要求用户打开手机APP界面，以证明自己确为该公司用户。工作人员声称，凡在现场进行登记的用户，均可在第二天下午6点之前收到退款。但这一说法并未得到现场用户的认可，很快就有用户提出，希望公司能于当天退款，或出具盖有公章的书面保证函，但均被拒绝。

据现场工作人员透露，当天前往公司的用户数量 “算是这些天里最多的了”，在记者赶到之前已经有不少前来讨还押金的用户先行离开。除此之外，每天打电话申请退款的用户数量更多，“一天的电话工作记录就有5000条之多，有很多用户都是多次打来电话”。

公司称运营正常 正处理退款申请

3日下午5时30分左右，途歌公司法定代表人王利峰出现在其办公室，并与现场用户进行了沟通。王利峰称，公司目前运营正常，已经在积极地、分批地处理用户的退款申请，并重申在场的用户会在第二天下午6点之前收到退款。

北青报记者随后以消费者身份向其咨询了押金用途，对此，王利峰表示，公司收到的所有押金是专款专用，之前来公司要求退还押金的用户均已收到了退款。至于为何运营良好，押金退还却一拖再拖，王利峰并未回应。下午6点10分左右，王利峰驾车离开了公司，等待许久的用户们也陆续离开。

12月4日，北青报记者尝试以记者身份联系了途歌公司，但被客服人员告知，客服无权接受采访，而其提供的市场部工作电话始终无人接听。（记者 孔令晗 实习生 施世泉 任英楠）

(责编：杨曦、仝宗莉)