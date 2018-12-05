原标题：11部门督促“僵尸企业” 及去产能企业债务处置

国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等11个部门4日联合发布《关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知》，要求尚未确定过“僵尸企业”和去产能企业债务处置名单的地方各级人民政府、各级相关国有资产管理部门，应在本通知发布后三个月内确定首批名单。要合理安排确定后续处置企业名单，原则上应在2020年底前完成全部处置工作。

通知明确，分类处置“僵尸企业”和去产能企业的直接债务，提出要完善政策与制度环境，加大对兼并重组的金融支持，鼓励金融机构在依法合规和风险可控的前提下提供发放并购贷款，支持符合条件的企业发行并购票据和引入并购基金。

自2016年供给侧结构性改革大幕开启至今，大部分行业去产能进程已经接近尾声。新时代证券首席经济学家潘向东认为，剩下的无效产能多集中在“僵尸企业”，由于目前的制度安排，有一些“僵尸企业”没有得到很好的处置。《经济参考报》记者也了解到，去产能企业负债水平处于高位，偿债压力较大，而且债务构成复杂，处置成为棘手问题，进展较慢。

根据通知要求，要积极稳妥处置“僵尸企业”和去产能企业债务，加快“僵尸企业”出清，有效防范化解企业债务风险，助推经济提质增效。其中，由“僵尸企业”和去产能企业法人单位作为借贷主体、债权债务关系清晰的债务被归为直接债务，处置方式是依据营业价值、债务清偿能力、资产负债状况等因素，按照相关法规，分别采取破产清算、破产重整、债务重组、兼并重组等方式分类处置。

针对由企业集团作为借贷主体统借统还实际用于“僵尸企业”和退出的合法合规在籍产能项目债务，通知要求，允许相关企业和债权人自主协商一致后清分“僵尸企业”和去产能企业统借债务并纳入直接债务处置。此外，自主协商处置“僵尸企业”和去产能企业的担保债务，可按照产能占比等因素予以部分解除。

此外，一些制度梗阻也将被打破。通知明确，可积极利用产权交易所、租赁、资产证券化等多方式充分盘活“僵尸企业”及去产能企业有效资产，用于清偿债务。

(责编：杨曦、仝宗莉)