原标题：“携号转网”倒逼运营商提高服务质量

据工信部消息，自12月1日起，天津、海南、江西、湖北、云南等五个试点省市正式启用“携号转网”新规，进一步优化了相关流程。网民认为，“携号转网”将大大增加消费者“用脚投票”的选择空间，有效促进行业竞争，优化市场结构，倒逼运营商提高服务质量，让用户得到更多实惠。

“携号转网”新流程出炉，让不少消费者拍手称快。网民“王学钧”认为，手机用户自主选择权更大了，更换运营商的门槛降低了。同一个手机号码可以在不同运营商之间自由“切换”，可使消费者以更低成本“用脚投票”。目前这项服务还在地方试点过程中，但其代表的方向是明确的。那就是在移动网络市场，阻碍消费者自由流动的限制会越来越少。

还有网民认为，“携号转网”不仅是对消费者权益的强有力保障，也能更大程度地激发电信市场的活力，以更大的竞争压力倒逼电信运营商切实降低资费标准、改进服务质量，推进电信业供给侧结构性改革。

“‘携号转网’的初衷就是促进电信市场公平、有效竞争。”网民“张颜祖”表示，近年来移动网络市场的诸多新政，正是让消费者有更多选择自由，促进市场良性竞争，倒逼运营商苦练内功，引导运营商将竞争重点转向业务服务。今后，要进一步打破有形或者无形的垄断，进一步提升用户的消费体验。

还有网民表示，“携号转网”作为新的改革行动，应该真正落到实处。网民“朱昌俊”希望各大运营商能够把工作做足做细，增加政策的透明度，真正实现“能转的是常态，不能转的是例外”。监管部门对于“携号转网”试点的具体成效和消费者反馈，也应该保持密切关注，敦促试点顺利推进，及时纠正和预防可能出现的“潜规则”与“套路”。（记者 明航 整理）

(责编：杨曦、仝宗莉)