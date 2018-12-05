原标题：肉价波动空间有限 生猪出栏价挑战7元/斤大关

受节日需求、腊味需求增长促进，广东猪肉价格连续10个交易日走高，生猪出栏价格挑战7元/斤大关。但各地肉价差异也在大幅扩大之中，最大差价超过1倍。

此外，年底临近，京东高调宣布进入智能养猪行业。业内人士认为，互联网企业扎堆养猪、上市公司扩产，使得养猪行业的供求格局发生了改变，预计2019年猪肉价格大概率走下降通道，广东近期肉价的涨幅有限。

各地肉价差距扩大

近期各地肉价走出“冰火两重天”的走势。一方面，餐饮业回暖、年底节日需求增长，多个主力消费地区的肉价快速上涨。养猪网、新牧网数据显示，广东省目前的生猪出栏价从11月22日的6.53元/斤上涨到了本周二的6.96元，两周涨幅高达6.7%。重庆生猪出栏价格至10元每斤，接近历史高点。

在广州市场，零售猪肉12月售价比8月份仍高出1~2元每斤；高端猪肉价格仍在30元每斤以上。

另一方面，在猪肉的主要产区，辽宁、内蒙古、河南等地，养猪户正在把养了大半年的猪，以每斤4~5元的价格出售给当地的屠宰商。新牧网分析师梁明认为，各地肉价差异最高达1倍以上，基本是近年最大价格差距。

互联网企业加入“养猪大军”

在这样的市场情况下，传统养殖企业正在调整经营、减少生产。比如A股上市公司中，三季度先后有5家企业控制生猪出产规模，1家企业侧重投资养鸡业务。但这并没有挡住“圈外”企业的热情入市。

近日，京东金融升级为“京东数字科技”，宣布正式入局“智能养猪”。阿里巴巴也在今年2月启动了ET大脑农业项目，进行针对性训练与研发，最终全面实现AI养猪。网易在2009年最早宣布进军养猪业。

为何互联网巨头们扎堆进军养殖业？业内人士认为，我国是世界第一大猪肉生产国和消费国，在互联网发展遭遇瓶颈之时是不可多得的红利入口。

新牧网分析师认为：对比全国17家大型养殖上市公司的“体量”，初入市场的互联网企业养殖规模有限，不会对短期的生猪价格构成重大影响，但长期来看，将会增加市场整体供给量。

2019年大概率走下降通道

壹号土猪创始人陈生接受广州日报记者专访时认为：短线来看，春节之前的猪肉价格上升空间有限，广东省这样的价格偏高地区，目前价格或已是顶点。原因在于，需要大量使用猪肉的腊味制作行业已经到了制作中期，不用继续采购原材料了。预计春节前对于猪肉价格的推动力有限。

陈生认为2019年的猪肉价格不太可能出现牛市行情，回到下降通道是大概率事件。

业内人士对于养殖A股上市公司的2019-2020年业绩普遍并不十分乐观。

业内观点

互联网养猪是个“慢生意”

记者对比三大互联网巨头养猪方案发现，网易属于自建猪场、生态养殖体系，而阿里京东主要是与养殖企业合作养猪，提供技术支持。

科技养猪不易，以互联网巨头养猪的“先驱”网易为例，味央的“丁家猪”投入发展7年后方于2016年11月才首次面市。2017年9月网易味央(高安)现代农业产业园项目在江西奠基,迈开网易养猪复制拓展的第一步。目前,网易味央旗下拥有两座现代农业产业园,全部投产后年出栏量17万头，和每年数亿头的大型养殖场产量相比只属“湿湿碎”。

搜猪网首席分析师冯永辉向记者分析称，我国在养殖行业整体的智能化水平还处于较低层次。但想改变一个传统行业，仅仅依靠提供一套解决方案很难做到。

有行业人士分析，养殖业尤其是在生产端，涉及步骤庞杂，且长时间沉淀在线下，互联网公司如果试图以技术打开局面，必须要考虑目前行业形态以及产业现状，其次要打破行业壁垒，然后才能谈到真正实现AI技术的应用。

而且，“养殖业”作为一个重资产行业，随着社会需求和自然因素的变化，要布局这一行业势必需要深入产业并做好长期投入的打算，无论采用哪种模式，资金链都是一大考验。

从产业现状以及技术成熟度来讲，都决定了用高新技术养猪是一个“慢生意”。

专家观点

陈生认为：2013~2016年，国内若干家大型上市公司都大幅扩大产能，新修猪栏均在2018年开始投入使用，加上近期互联网企业竞相养猪，使得整个产业的格局变成供应充足。猪肉价格理论上会出现3~5年的回落期。（记者 井楠、倪明）

(责编：杨曦、仝宗莉)