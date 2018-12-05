原标题：因用户个人信息保护问题同程艺龙被工信部约谈

12月4日，工信部官网发布消息称，信息通信管理局就用户个人信息保护问题约谈同程艺龙。这则消息提到，针对网民反映的同程艺龙微信小程序中“12306畅行会员”服务存在的默认开通会员协议等用户个人信息保护相关问题，工业和信息化部信息通信管理局组织进行了核查，并于2018年12月3日约谈了苏州同程艺龙网络科技有限公司（简称同程艺龙公司）。

部信息通信管理局指出，对照《中华人民共和国网络安全法》等有关规定，同程艺龙微信小程序存在未公示用户个人信息收集使用规则、默认开通12306畅行会员协议、未履行部分服务承诺的问题，同程艺龙公司应当本着充分保障用户知情权和选择权的原则立即进行整改，切实维护用户合法权益。

同程艺龙公司表示，将按照监管部门要求，全面排查存在的问题，立即进行整改，并举一反三，完善内部管理和产品设计，提升服务水平和能力，保障用户合法权益。今后，公司将继续严格遵守相关法律法规和工业和信息化部有关规定，进一步规范用户个人信息收集、使用和服务行为。

工信部信息通信管理局同时还要求深圳市腾讯计算机系统有限公司对所分发的应用小程序加强管理。

应该如何看待此事？华商报记者采访了业内人士。万联证券投资顾问屈放对华商报记者分析，如今信息泄露的问题越来越受到重视。根据公布的情况看，不光涉及个人隐私泄露，还涉及人员相关的财产情况，个人信息泄露呈现愈演愈烈的趋势，所以说相关机构加强内部管理特别重要。 华商报记者黄涛

(责编：仝宗莉、杨曦)