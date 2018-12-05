原标题：今年清盘基金创历史新高

临近年末，基金公司规模排名战打响，新成立基金数量也开始迅速增加。据Wind数据显示，11月份公募基金市场新成立基金达93只，创下年内新高。新基金成立加快，一方面可能是各大基金公司年底冲量；另一方面可能是基金公司为了新基金的审批而加速“去库存”。

11月份有16只新成立基金募集规模超过10亿份，其中14只为债券型基金。目前，非货币资产规模排名居前的基金公司差距并不大，1只爆款产品就能打乱排名顺序。而今年以来债券市场走牛，债基明显受到资金青睐，极有可能成为年底基金公司冲量的利器之一。11月，基金清盘步伐明显放缓，单月清盘基金数量为29只，数量已降至全年较低水平。不过今年以来清盘的基金总数量已经达到了359只，超过历年合计的一倍。 华商报记者 李程

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