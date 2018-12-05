原标题：11个部门发文 要求做好企业债务处置工作

近日，国家发改委、工业和信息化部、财政部、人力资源和社会保障部等11个部门联合印发《关于进一步做好“僵尸企业”及去产能企业债务处置工作的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》提出，在防范国有资产流失的前提下，进一步明确、规范国有资产转让相关程序，提高审批效率，完善“僵尸企业”及去产能企业债务抵押物处置规则。积极利用产权交易所、租赁、资产证券化等多方式充分盘活“僵尸企业”及去产能企业有效资产，用于清偿债务。加大对兼并重组的金融支持，鼓励金融机构在依法合规和风险可控的前提下提供发放并购贷款，支持符合条件的企业发行并购票据和引入并购基金。

(责编：杨曦、仝宗莉)