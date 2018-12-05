智能锁视频广告恶搞排雷战士 企业致歉就可免责？

原标题：企业致歉就可免责？

核心提示

我们经常能在各大新闻媒体上看到这样的消息：有一些人，他们似乎忘记了为国家安定牺牲生命的这些英雄，在他们心里，英雄只是炒作，在他们口中，英雄成了调侃的对象。有人痛斥他们是“现代汉奸”，有人将罪名归因于“娱乐至死”的不正风气。但无论如何，对侮辱英烈，我们零容忍！

主讲律师

陕西望颂律师事务所高级合伙人、副主任王世冰律师

12月4日上午，江苏省公安厅网络安全保卫总队发微博，批评凯迪仕智能锁发布的视频广告恶搞排雷战士。随后，涉事深圳市凯迪仕智能科技有限公司在微博发文致歉，表示已将涉事的视频广告撤掉。

广告片《拆弹砖家》中，“拆弹砖家”在实验室、农场等场所拆除炸弹均告失败，其躯体逐渐被炸光，最后只剩一只手，但总能回到家并被爸妈“认出”，广告片最后导向“凯迪仕智能锁，指纹识别，一键开锁”。江苏省公安厅网络安全保卫总队在微博中称，涉事视频广告为凸显“只有一只手也能开锁”的品牌特点，不惜让排雷战士被炸至粉身碎骨，并引发众网友愤怒。微博中强调，网络营销应有最起码的道德是非观念，不要把无知当创意，把恶搞当搞笑！

4日12时15分，争议广告涉事公司通过微博发布《致歉信》表示：我司视频《拆弹砖家》广告片给大众带来不适，对此我们真诚接受批评和建议，已第一时间撤掉该广告，并向公众诚挚道歉。涉事企业微博目前已经看不到《拆弹砖家》广告视频。

检察官说法

只要侮辱英烈，都要受到严惩

西安市未央区检察院检察官表示，自5月1日《英雄烈士保护法》施行以来，惩治“歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神”的行为，有了专门的法律利剑。国家发出了强烈的信号：决不允许以任何形式侮辱英烈，只要侮辱英烈，都要受到严惩。

《英雄烈士保护法》第二十二条规定，禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉受法律保护。任何组织和个人不得在公共场所、互联网或者利用广播电视、电影、出版物等，以侮辱、诽谤或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉。任何组织和个人不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告，损害英雄烈士的名誉、荣誉。《英雄烈士保护法》第二十五条还规定：对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的行为，英雄烈士的近亲属可以依法向人民法院提起诉讼。英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关依法对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为向人民法院提起诉讼。也就是说，即便烈士亲属不提起民事诉讼，检察机关也能依法提起公益诉讼。从建立人民英雄纪念碑到设立烈士纪念日，再到以法律武器守护和捍卫英烈，体现了国家和人民对英雄烈士的尊崇和缅怀。

检察官最后提醒，网络不是法外之地，言论自由也不是为所欲为。不是一切价值都可以拿来戏谑、解构，不是一切东西都可以作为娱乐和商业的噱头。互联网无边界，但互联网却是一个责任世界。对于侮辱英烈的网络信息垃圾，网民要有抵制的自觉，内容平台也应该守土有责，不能纵容，赚昧心钱。能力越大，责任越大，互联网平台只有把责任扛在肩上，才能走得更远。

律师说法

任何人有权举报损害英烈的行为

陕西望颂律师事务所高级合伙人、副主任王世冰律师认为，智能锁广告恶搞排雷战士的行为违反了《民法总则》、《侵权责任法》、《英雄烈士保护法》、《广告法》等法律。

违反了这么多法律，单方面道歉就可以不用承担责任吗？王世冰律师认为，应该视情节严重程度而定，如果是一般违法行为，道歉后可以免责；如果情节严重，单方道歉可以减轻其责任。但是有一点是肯定的，该广告变相利用公职人员形象，用“砖家”等带有污蔑性的词语和残疾肢体、镶嵌着手的轮胎等侮辱性符号作为广告内容，违法了《广告法》。《广告法》第九条明确规定，广告不得使用或者变相使用国家机关、国家机关工作人员的名义或者形象；不得妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚。对于此类广告违法行为，可由工商行政管理部门责令停止发布广告，可以处以20万元以上100万元以下的罚款，情节严重的，还可吊销营业执照。

王世冰说，根据《英雄烈士保护法》第二条第二款，近代以来，为了争取民族独立和人民解放，实现国家富强和人民幸福，促进世界和平和人类进步而毕生奋斗、英勇献身的英雄烈士，功勋彪炳史册，精神永垂不朽之规定，排雷战士属于英雄烈士。侮辱英烈行为根据具体情节不同，承担不同的责任。一般违法行为，需要承担赔礼道歉、赔偿精神抚慰金等民事责任；情节比较严重，可能会被行政处罚；情节特别严重的，可能涉嫌侮辱、诽谤罪而被追究刑事责任。

王世冰律师说，任何组织和个人有权对侵害英雄烈士合法权益的行为，向负责英雄烈士保护工作的部门、网信、公安等有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理。

网友观点

这则广告极其暴力冷血 不要拿无知当创意

网友也是一边倒地批评，人为这种广告低级无底线。

网友@盲人瞎马认为，在这个金钱当道，流量为王的时代，一些广告制作公司为了达到传播效果，可谓是无所不用其极，经常挑战社会道德底线，突破民族情感红线，甚至触犯法律，恶意调侃民族脊梁，肆意践踏普世价值观，实在让人愤慨。

@环球网发文称，这则广告极其暴力冷血，涉嫌侮辱拆弹战士。@楚国大夫说，这种广告相关的制作公司不查封还留着过圣诞节？@小酒窝在努力的路上说，作为一名军嫂，看到任何调侃军人的广告、笑话，都觉得不舒服，这也是每一位军属的感受，假如那些防爆烈士的家属看到如此广告，也可以感受到搞笑吗？尊重国防英雄这是底线，和内心脆弱或强大没有任何关系。

网友@夏夜浅酌说，拿无知当创意，把别人的生死当做自己品牌的宣传，再好的锁也是徒劳。@slientmode认为，表现一只手能开锁，可以有很多方式，特地用拆弹战士没有必要，也很生硬，怀疑是故意侮辱。网友@陈BULANG建议，5年之内禁止涉事企业以任何形式在任何地点发布任何广告。还有网友说，作为一个从不知道这个品牌的人来说，广告成功了，但内容让人不适，所以结论是：这个牌子的东西不要去买。@N-Force认为，这是故意蹭“排雷战士”热度，想做免费广告，直接举报给有关部分处理。 华商报记者 王利民

(责编：仝宗莉、杨曦)