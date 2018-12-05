原标题：我国“网购少女”规模高达1.09亿 普遍精明海淘

原标题：报告：“网购少女”规模高达1.09亿 普遍精明海淘

在消费需求愈发多元化的今天，女性消费群体也在发生明显的分化。近日，QuestMobile将24岁以下、线上消费意愿较高的女性移动互联网用户定义为“网购少女”。报告指出，中国的网购少女早已摆脱喜欢冲动消费、疯狂“剁手”的固有印象，在追求品质的同时，也在变得更加理性。

根据QuestMobile的数据，“网购少女”活跃用户规模高达1.09亿，是电商消费的重度用户。她们普遍喜欢海淘，跨境电商的活跃渗透率最高，二手交易的活跃渗透率排名第二。这一数据说明，网购少女的消费理念和消费场景分层明显，一方面她们对海外优品存在巨大的消费欲望，另一方面又通过优惠比价，会考虑交易二手，不管是为省钱还是“回血”，都可谓是精打细算。

转转二手交易网的最新数据显示，24岁以下的网购少女人群在平台女性用户中占比达到37%，其中大学生和白领超过四成，侧面印证了具有二手交易习惯的网购少女人群并不在少数。转转数据显示，24岁以上女性用户更喜欢金融理财和母婴类产品交易、且卖家偏多；在转转平台上的“网购少女”则以买家居多，交易的二手物品也以服装鞋帽、二手书及苹果手机为主。据转转平台数据分析师介绍，从年龄层次看，网购少女是以学生和刚步入职场的年轻白领为主，大部分人收入比较有限。但这一消费群体同时又有较高的消费意愿，因此会热衷二手平台。

从购买物品类别看，这一群体购买二手物品的TOP3排名分别为连衣裙、青春文学书籍以及T恤。对于追求时尚甚至有些小追风的网购少女们来说，平台内的二手苹果手机是网购少女们交易最多的品牌机型。销量前三的分别为iPhone6、iPhone6s和iPhone7 Plus。

除了在二手交易平台购买高性价比物品，转卖闲置“回血”也是网购少女进行二手交易的一大动力。数据显示，转转平台内近一半的网购少女转卖过闲置物品。(记者 韩元佳)

(责编：赵爽、仝宗莉)