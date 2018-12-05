原标题：航空燃油附加费明天起下调

原标题：航空燃油附加费明天起下调

今年12月国内航空煤油出厂价下降，海航、大新华航空、首都航空、祥鹏航空等多家航空公司昨天对外宣布，自12月5日（出票日期）起，800公里以上航段每位旅客收取30元燃油附加费，800公里（含）以下航段每位旅客收取10元燃油附加费。

机票专家介绍，自12月5日（出票日期）起，成人旅客乘坐800公里（含）以下国内航线，燃油附加费收取标准由原先的20元/人降至10元/人；800公里以上国内航线也由原先的50元/人降至30元/人。在婴儿继续免收的同时，上述航空公司对儿童、革命伤残军人和因公致残的人民警察实行减半收取政策：800公里以下航段每位旅客收取0元，相当于免收；800公里以上航段由20元/人降至10元/人。专家特别提醒，12月5日以前出票的国内客票如变更至12月5日（含）以后，不会按新标准退还燃油附加费差价。

(责编：赵爽、仝宗莉)