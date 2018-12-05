人民网北京12月5日电（冯粒）据商务部网站今天发布的消息，商务部新闻发言人就中美经贸磋商答记者问。

有记者问：我们知道中方经贸团队已经返京，你们对这次会晤有何评价？

答：会晤很成功，我们对落实有信心。

问：中方准备如何推动下一步经贸磋商？

答：双方经贸团队将在90天内，按照明确的时间表和路线图，积极推进磋商工作。

问：中方有什么优先事项？

答：中方将从落实已达成共识的具体事项做起，越快越好。

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