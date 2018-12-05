人社部：推动就业服务覆盖全民 零就业家庭动态"清零"

人民网北京12月5日电 今日上午，人力资源社会保障部召开政策例行吹风会。人力资源社会保障部副部长张义珍介绍，为贯彻落实党中央、国务院关于促进就业工作的决策部署，人力资源社会保障部会同国家发展改革委、财政部制定印发了《关于推进全方位公共就业服务的指导意见》。

《意见》从为谁服务、服务什么、谁来服务、怎么服务四个维度，明确了全方位公共就业服务的覆盖范围、服务功能、供给体系和服务方式，提出构建“覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效”全方位公共就业服务体系的具体措施。

在推进服务范围覆盖全民方面：一是推动公共就业服务城乡常住人口全覆盖。城乡劳动者可持居民身份证，港澳台人员可持港澳台居民居住证，在常住地公共就业服务机构申请公共就业服务。公共就业服务机构要在7个工作日内办结失业登记，对符合就业援助条件的认定为就业援助对象。二是保障各类用人单位同等享有公共就业服务。各类用人单位和处于初创阶段以及灵活形式用工等用人主体，可向公共就业服务机构咨询了解人力资源市场信息，申请招聘用工服务。对民营企业等非公有制经济，要公平对待，提供同等服务。

在推进服务功能贯穿全程方面：一是完善对劳动者求职就业全程服务。根据劳动者就业需求和能力素质，分级分类提供职业介绍和职业指导等服务。加强高校毕业生和下岗转岗职工等重点群体实名制管理，对农村建档立卡贫困劳动力提供精准化就业服务。二是加强对用人单位招聘用人全程指导。指导用人单位合理制定招聘计划和招聘条件，引导企业依法用工、劳动者依法维权，努力构建和谐劳动关系。三是强化创业全程服务。对有创业意愿的劳动者，提供创业培训（实训）、开业指导、融资服务、政策落实等“一条龙”服务，注重对创业失败者的指导服务。四是实施就业援助全程帮扶。对就业援助对象指定专人负责，实施优先扶持和重点帮助。对其中通过市场渠道难以实现就业创业的，通过公益性岗位予以优先安置。确保零就业家庭动态“清零”。五是推行终身职业技能培训。实施重点群体职业培训专项行动，完善与就业创业相衔接的培训课程和内容，建立并公布职业技能培训项目清单。六是适应市场需求开展专项服务。在全国范围内集中组织公共就业服务专项活动，组织地区间、城乡间劳务协作，建立公共就业服务应急机制，对存在高失业风险的地区、行业和劳动者群体开展专项帮扶。

在推进服务体系辐射全域方面：一是构建政府主导社会参与的多元化供给体系。建立健全公共就业服务体系，完善政府公共就业服务机构设置，广泛吸引社会资本和优质资源参与政府公共就业服务设施建设和运营管理，支持经营性人力资源服务机构、社会组织等参与提供公共就业服务。二是完善全领域的多渠道供给机制。推动线下实体网点服务与线上互联网服务深度融合，统筹布局服务网点和经办窗口，延长线上服务链条，实现同一业务事项多渠道办理。三是提升贫困地区公共就业服务能力。通过财力倾斜、技术手段运用、对口支援等手段，推进城镇公共就业服务向农村延伸，推动城市优质资源向农村辐射。

在推进服务方式便捷高效方面：一是推动标准化服务。建立健全公共就业服务标准体系，统一核心业务流程和规范。逐项编制通俗易懂的办事指南，系统梳理并公开必须到现场办理的事项目录。二是推进智慧化服务。打造全国统一的智能公共就业服务信息化平台，联网发布政策和服务信息，实行就业创业政策受理、审核、实施一体化办理，推动信息数据跨地区、跨部门交换共享和动态管理。三是推行便民化服务。持续推进“减证便民”行动，全面实行“一门、一窗、一网、一次”办理，深入推进行风建设，严格落实各项岗位职责和纪律要求。

依据现行法律法规和相关政策，《意见》规定各级公共就业服务机构要免费提供10项基本服务，包括就业创业和劳动用工政策法规咨询、相关扶持政策受理；人力资源供求、市场工资指导价位、职业培训、见习岗位等信息发布；职业介绍、职业指导和创业开业指导；公共就业服务专项活动；对就业困难人员实施就业援助；办理就业登记（劳动用工备案）、失业登记等事务；办理高等学校、中等职业学校、技工学校毕业生接收手续；流动人员人事档案管理服务；劳动关系协调和劳动权益保护；县级以上人民政府确定的其他服务等。

此外，为推动全方位公共就业服务组织实施，《意见》还从健全部门间协调机制、强化经费保障、加强队伍建设、严格监督管理等方面提出要求，通过发挥典型引路作用，加大宣传，引导全社会共同关心、积极支持推进全方位公共就业服务。

(责编：仝宗莉、杨曦)