打赢蓝天保卫战 守住新能源汽车安全底线

人民网北京12月5日电 （记者乔雪峰） “截止2017年底，全行业新能源汽车推广应用总量超过38万辆，已提前实现原定于2020年全行业新能源汽车30万辆的推广应用目标。”交通运输部运输服务司城市交通管理处处长孟秋在首届新能源公交车性能评价赛上表示，新能源公交车从2012年的1.3万辆增长至2017年底的25.7万辆，为推动落实大气污染防治、促进新能源汽车技术进步、支撑国家新能源汽车产业发展作出了突出贡献。

孟秋针对新能源汽车推广强调，坚持“安全是发展的前提,发展是安全的保障”的理念，严守安全运营底线，指导运输企业进一步梳理和明确与汽车生产企业在车辆运营安全上的责任分工，提升主动维护能力，强化安全制度建设，定期组织安全隐患排查和应急演练等活动，加强安全信息化监管，进一步提升新能源汽车运营安全水平。”

据了解，首届新能源公交车性能评价赛（简称评价赛）由交通运输部运输服务司指导，交通运输部科学研究院、中国公路学会客车分会等联合主办，以“推动新能源公交车关键技术水平进步，提升推广应用效果，发现优秀产品”为主题。

裁判组组长、长安大学教授申福林在接受采访时表示，通过这次比赛，我们可以发现参赛车辆在设计、性能、产品匹配和性能方面存在的一些问题和不足，帮助企业找到差距，提高产品质量。此外，通过这个活动，还可以促进国家新能源公交客车设计和制造水平的提高。

评价赛从能耗水平、续驶里程、动力性能、车内噪声等方面对纯电动公交车辆进行综合测评，向全行业展示了新能源公交车领域的最新技术水平，推荐更符合公交企业需求的优秀产品。

评价赛吸引了来自宇通客车、金龙客车、福田欧辉等多家车企的16款新能源公交车车型参与角逐，按车辆车长分为10—11米和11—12米两组。最终，宇通客车、金龙客车、中车电动、中通客车、比亚迪、苏州金龙、福田欧辉在内的7家车企共计9款车型获奖，其中宇通客车共获得8项奖项，位列榜首，厦门金龙共获得5项奖项，紧随其后。

“参赛车辆均为车长10米以上的大型纯电动公交车，其中有不少是新车型。”国家客车质量监督检验中心新能源汽车中心副总工程师叶磊介绍，评价赛赛程覆盖了城市公交运营中的绝大多数工况，如停车起步、加速、稳速、滑行减速和制动减速停车等。比赛行驶里程约55公里，每辆车要完成12个完整的循环工况，其中还包括3次爬坡测试。“通过竞技角逐，评价赛全面考验和展示了新能源公交车的能耗、续驶里程、动力性能等指标。”叶磊说。

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