漫“话”税收伴成长 北京税务普法漫画发布

发布会现场。

人民网北京12月5日电 （记者乔雪峰） 12月4日，在迎来第5个国家宪法日之际，国家税务总局北京市税务局开展以“漫‘话’税收，伴你成长”为主题的漫画发布活动。

据了解，漫画以小学生越越的学习与生活为题材，生动形象地宣传介绍税收基本法律法规，旨在通过编写符合中小学生认知特点和理解能力的税法宣传教育读本，积极探索创新税法宣传的内容和载体，引导青少年掌握税法法律知识、树立法治意识，养成遵法守法习惯。

国家税务总局北京市税务局党委委员、副局长王炜表示，这次活动是机构改革后北京市税务局的第一次青少年活动，这套漫画书的发布是税务工作者在青少年税法宣传教育模式中的又一次有益探索。“北京市青少年税法教育的之所以能够取得今天的良好局面，包括少年税校能够从无到有、从小到大，与税务工作者创新精神和积极实践是分不开的。”

他强调，加强青少年法治教育，是全面贯彻依法治国基本方略的一项重要内容，北京市税务局党委始终高度重视青少年税法宣传教育工作，不断加大青少年普法工作的力度、广度和深度，使这项工作制度化、规范化和常态化。

值得一提的是，这部漫画最大的特点为“三创”，即整个漫画的策划、选题、制作都是税务干部在业余时间完成的，具有“独创性、自创性和原创性”。国家税务总局北京经济技术开发区税务局党委委员、副局长王庆虎表示，选择漫画这种新颖的方式，是对税法普及的一次有益尝试，旨在通过为学生们解读我国的税法，让青少年树立正确的税收法治观念。“税收干部在创作过程中感受到宣传税法重要意义的同时，也开启了开发区青少年税法普及工作的新篇章。”

为了让学生们更好地学习税收知识，活动中税务干部还和学生共同表演了漫画里的故事，期间有趣的故事情节和绘声绘色的表演引得会场不时爆发出阵阵掌声，将活动引向了高潮。随后，少年税校的志愿教师们对故事进行了点评，并以故事内容与学生们展开互动，带领学生们学习税收知识，引发税收思考。

“自2005年成立少年税校以来，密云区税务局始终坚持深入开展青少年税法宣传教育，十余年的坚持，让我们认识到青少年税法宣传教育是一项长期性、持久性的工作。”国家税务总局北京市密云区税务局党委书记、局长姜学东表示，少年税校的发展历程，凝聚了各级领导的支持与关注，离不开教育、司法、宣传、志愿服务等多方力量的协同合作，密云区税务局将以少年税校争创全国税收普法教育示范基地为契机，永不满足、永不止步，持续发挥好在青少年税法宣传教育的积极作用，为区域青少年税法宣传教育工作再添助力！

一位学生代表看过表演后表示，通过这一活动，他和同学对以往并不熟悉的税务知识有了更深入的了解，也明白了税收工作对社会和国家的重要意义，今后要更多地加强税法的学习和了解。

(责编：冯粒、袁勃)