民航局：增强宪法意识普及法律知识 打造信用民航

人民网北京12月5日电 （记者乔雪峰） 12月4日，正值第一个全国宪法宣传周期间，也是第五个国家宪法日和第十八个全国法制宣传日，由中国民用航空局、中国航空运输协会和中国民用机场协会共同主办的“法治民航 信用民航”法律知识竞赛总决赛在北京首都机场举行。进入总决赛的6支队伍，经过激烈的竞争，产生团体一等奖一名、二等奖二名、三等奖三名，未进入总决赛的6支队伍获得优秀奖，民航华北地区管理局和华东地区管理局获得特别组织奖。
据了解，此次竞赛活动自6月14日信用记录关爱日启动以来，到12月4日国家宪法日结束，历时近半年的时间，经历旅客答题，行业初赛、复赛、半决赛、决赛等阶段。竞赛内容涉及宪法、民航法、民航行政法规及规章、民航安全生产制度、民航信用管理制度、民航合规监管制度及民航司法实践有关知识。
来自华北、东北、华东、中南、西南、西北、新疆七大赛区的民航行政机关、运输企业、民用机场、服务保障企业、科研院校等多家单位共计246支队伍792名选手参赛，在行业和社会形成广泛的法治宣传引导效应。
此外，该竞赛活动还特别设立了旅客答题部分，旅客答题内容包括宪法、旅客乘机“应知应会”、民航诚信、消费者权益保护等相关法律知识，共有近10万名旅客参与答题，在行业和社会形成广泛的法治宣传引导效应，不仅有力提升了民航从业人员的整体素质和法律水平，对于在全社会普及宪法知识，引导消费者自觉遵守民航有关规章制度，形成健康的信用消费和出行习惯，共同维护航空安全和运行秩序，增强全社会的宪法意识、法治意识、信用意识有着积极的促进作用。
民航局相关负责人接受记者采访时表示，“法治民航 信用民航”法律知识竞赛活动是中国民航庆祝国家改革开放40周年系列活动的重要组成部分，也是民航法治宣传的重要载体。40年来，民航法治建设与时俱进，立法规范化和科学化水平不断提升，行业监管能力建设持续加强，市场准入和航权许可等审批事项进一步规范，基本形成以《民航法》为核心，覆盖行业各领域、各环节科学规范、层次分明、配套衔接的民航法规体系，为民航安全与运行秩序提供了有力保障。
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