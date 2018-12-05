宁夏提前完成2018年新一轮退耕还林还草任务

新华社银川12月5日电（记者许晋豫）记者从宁夏发展改革委获悉，截至11月底，宁夏2018年新一轮退耕还林还草工程1.9万亩建设任务提前完成。
据宁夏发展改革委西部处介绍，第一轮退耕还林还草工程实施后，因各县区适合退耕还林的坡耕地减少，宁夏新一轮退耕还林还草年度任务量也随之降低。国家2018年下达宁夏新一轮退耕还林任务1.9万亩，要求2019年年底完成。
为确保项目顺利实施，自治区发展改革委会同自治区国土、林业等部门，在做实做细项目前期工作的基础上，及时将退耕还林任务、目标、资金、责任层层分解落实到县区、地块。在项目实施过程中，自治区发展改革委定期进行工作调度，密切跟踪掌握项目进展情况；相关县区发展改革部门及时协调解决项目建设中存在的问题，确保项目建设顺利推进。
据了解，2000年以来，历时15年的宁夏第一轮退耕还林还草工程共完成退耕还林任务1305.5万亩。根据《宁夏新一轮退耕还林还草工程实施方案（2015－2020年）》，自2015年起，宁夏新一轮退耕还林还草任务全部安排在南部山区和中部干旱带。借助退耕还林还草工程等，宁夏森林覆盖率由2000年的8.4%提高到目前的14%。
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