咬定绿色发展 深耕生态产业（庆祝改革开放40年·百城百县百企调研行）

深秋的千岛湖，水面烟波浩渺，两岸层林尽染，诗画江南韵味更浓。

千岛湖畔，中国林业集团有限公司（下称中林集团）旗下的千发集团，见证了绿水青山的来之不易：20年深耕，18个林场坚定转型，从“砍树”到“看树”，从“卖木材”到“卖风景”，好生态换来好“钱景”。

这是中林集团绿色发展的一个缩影。作为林业行业唯一的央企，中林集团5年来净资产增长20倍，营业收入增长3.5倍，利润总额增长近10倍。

生态优先，一根木头“三链融合”

十年树木，林业是一个周期长的“慢产业”。长期以来，行业门槛低、效益差，发展粗放。随着天然林全面商业禁伐，林业面临新的“发展之问”：木材从哪来？生态怎么保？发展和保护如何兼顾？

2013年，中林集团新的发展战略渐渐清晰：坚持“生态优先、绿色引领”，利用两种资源、两个市场优化资源配置，培育核心优势业务，围绕产业链上下游全面升级。

借“一带一路”东风，中林集团积极“走出去”。在黑龙江省绥芬河口岸的国林木业城，一根原木从进口到成品出口，实现了产业链、供应链和资金链的“三链融合”。

深耕“原字号”，老产业焕发新生机。中林集团围绕主业，三大产业快步发展：林木资源开发利用板块，形成上下游一体化经营模式；种子种苗板块，年生产林木及农作物种子由2670吨增长到2.2万吨，进口种子由70吨增长到2900多吨；生态旅游板块，围绕森林资源，以千岛湖“保水渔业”发展模式为基础，努力构建“一湖变十湖，十湖带百湖”的产业布局。

深化改革，机制创新释放活力。中林集团加快混合所有制改革。5年来，先后设立、重组混合所有制企业78家，引入民营企业、社会资本94亿元，混改企业占到集团所属企业的六成以上。

优化资源，更注重呵护绿色。“多运一根木材，当地就少砍伐一棵树。”在生态脆弱的青藏高原，中林集团展开“绿色生态行动”，两年向西藏运送板材9万立方米，相当于保护了1400多公顷天然林。在广东雷州半岛、广西岑溪，中林人不懈垦荒，营造了105万亩人工林，让曾经荒凉的土地变成林海绿洲。

“林业产业是生态产业，必须咬定绿色发展。这些年集团公司不断壮大，经济指标成倍增长，最根本的是抢占了战略制高点，抓住了生态这个牛鼻子。”中林集团董事长、党委书记宋权礼说。5年来，中林集团木材经营规模由366万立方米增长到5000万立方米，进口量占全国的20%。

创新模式，产城融合共建共享共赢

放眼木材行业，众多企业小散弱，怎么转型？中林集团致力打造林业转型升级综合性服务平台，围绕“沿边、沿江、沿海”整合上下游产业。

产城融合，先行先试。2014年，中林集团与绥芬河市共建国林木业城产业园。一个园区，综合生产服务、融资服务、集约利用、资源共享4个平台，为入驻企业提供“保姆式”服务，通过共建、共享，实现多方共赢。

金融造血，解中小企业燃眉之急。国林木业城、企业与银行建立信息流、物流和资金流的闭合循环，有了央企的“金字招牌”和资金保障，园区企业茁壮成长。

林业园产生综合效益。2017年，国林木业城实现营业总收入66亿元，工业产值25亿元， 2000多林区工人实现了再就业，为地方转型发展作出贡献。

产城融合不断复制，迅速打开市场。中林集团在口岸城市满洲里设立了公司，开通6个专列站点，年过货量达200多万立方米。进一步完善全产业链布局，加快建设如皋港、新民洲港、宿迁港等10多个林业产业园。

绿色引领，林业迈向高质量发展

绿色发展，林业无疑是“近水楼台”，但如何“先得月”呢？中林人深挖林业多元功能，实现产业生态化、生态产业化。“由贸易向实业转型，我们迈出了第一步，由‘做大’到‘做优做强’，要在高质量发展上下功夫。”中林集团总经理林展说。

一条鱼有多大价值？千发集团的供给侧结构性改革给出了答案：以普通的鲢鳙鱼为基础，以保水为前提，形成集“养殖、管护、捕捞、销售、加工、烹饪、旅游、科研、文创”于一体的完整产业链。生态经济发挥“乘数效应”。去年集团销售有机“淳鱼”350万公斤，实现销售收入8600万元。同时，旅游业快速发展，年接待游客超过10万人次，生态旅游收入1.5亿元。

中林集团围绕森林资源，探索嵌入式开发、融入生态，打造集林业、旅游、健康为一体的“森林康养”产业，开发了宁波商量岗、西双版纳雅德秘侬旅游度假区等生态旅游项目。目前，集团生态旅游产业遍及25个省份，去年旅游总收入达到3.96亿元。

生态旅游“一村又一村”。中林集团以村庄为基础，推动一批特色生态游项目，在精准扶贫、乡村振兴方面发挥了重要作用。在云南景洪市大荒坝村，众多游客来到山里触摸大自然，林产品、手工艺品走出大山，带来发展的新希望，村民玉腊说：“想不到，山里的土货能卖出好价钱，全村106户444人脱了贫。”浙江淳安县鳌山村，发展起一批特色民宿，文旅融合、农旅融合的“乡村游”成了黄金周的新亮点。

《 人民日报 》（ 2018年12月06日 03 版）

(责编：白宇)