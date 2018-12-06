换个思路 一串香蕉也能走红（经济观察·脱贫质量如何保证②）

时令已入冬，位于贵州南部山区的册亨县依然一片青翠。

地处南盘江与北盘江交汇的夹角地带，两股奔流的江水呈三面包抄之势，如同将册亨县困进一个口袋之中。位置偏远、交通不便，加上地貌复杂，经济发展受到严重束缚。2017年末，册亨县贫困发生率达16.54%。

册亨县的乡村人口约占八成，在缺乏工业支撑的条件下，要摘掉贫困县的帽子，发展农业产业是关键。近年来，立足自然环境、产业基础和优势资源等条件，县里确立了“南林、北畜、中菜”的产业布局。

然而，对南北盘江沿岸的乡镇而言，受山高谷深、沟壑纵横、耕地匮乏等不利因素影响，扶贫产业推进起来困难重重。如何在可预期的时间内让百姓实现脱贫，同时形成长效致富机制？现实考验着帮扶干部的智慧和能力。

“听说了这件事，我们眼前一亮，有种找到藏宝图的感觉”

册亨县沿江地带虽地形破碎，但水热丰富，年均气温超20摄氏度。长期以来，当地百姓就有种香蕉的传统，但仅限于在房前屋后的山坡上零星种植。由于交通闭塞，香蕉很少能卖出去，吃不完就干脆烂在树上。偶尔有不怕麻烦的老乡，挑着香蕉翻山越岭去赶集，两三毛一斤都鲜有问津。

几年前，一位外地游客自驾游，途经岩架镇时品尝了香蕉，对其皮薄肉嫩、香甜软糯的品质赞不绝口。离开时，他还特意挑选了一串重达80斤的香蕉，准备送给亲朋好友尝鲜。老乡见到了“金主”，便随口喊出了每斤1元的价格， 是当地市场价的两三倍。没想到游客二话不说，痛痛快快掏了钱。

一串香蕉卖80元，消息很快传遍全镇，镇党委书记李成恩说：“当时正焦头烂额地研究产业，但一直没找到好项目。听说了这件事，我们眼前一亮，有种找到藏宝图的感觉。”

此后很长一段时间，李成恩领着农科员和扶贫干部一头扎进深山，对能否将香蕉产业发展成主导产业进行实地调研。“自然条件的确能生产出高品质香蕉，而且山坡谷底都能生长，有足够空间保障规模化发展。特别关键的一点，我们老乡栽种经验丰富，不需要花时间从头做技术推广。”

仔细盘算收益：一亩地种110株蕉苗，每株至少能挂40斤果，每斤只要卖到8毛钱，一亩地就有3500元收入。“打理得当，一株苗可发出两三棵香蕉树，到时收益还能更上一层楼。”李成恩了解到，蕉苗种下14个月后开始挂果，稍具规模便能实现全年有蕉可采。“见效好、增收可持续、贫困户覆盖广，这不正是我们苦苦寻找的脱贫好门路吗？”

2015年，经过充分研究论证，岩架镇决定以香蕉种植为重点支柱布局产业。

“从来不赚钱，现在却说香蕉可以帮我们发家致富，谁敢信”

“祖祖辈辈都种，从来不赚钱，现在却说香蕉可以帮我们发家致富，谁敢信？”产业选准了，实施起来并不容易，第一关就是做通老百姓的思想工作。洛王村贫困户罗福辉家里有数十亩山地，曾经尝试过种经济作物，但都收效甚微，最后就种点苞米糊口。他靠农闲时打零工供着一家七口，尽管日子过得艰难，却再也不指望靠种地改变生活。

当时，岩架镇拿不出经费推动老百姓种香蕉，就先在信用社贷款20万元成立专业合作社，从广西采购了2000亩蕉苗，动员各村党员干部带头示范种植。县里了解到岩架镇的情况后，从省里争取到900万元项目资金，在全县低热河谷地带乡镇推广香蕉产业。

不久后，册亨县出台产业扶持政策，初期每亩香蕉地补贴550元，用于农户购苗和栽种补偿。还筹集资金，完善县乡村组四级交通网络等基础设施建设，积极与各大电商平台和各地农商农超对接，为香蕉出山做好准备。

“相当于不用自己投钱，还帮忙解决销路问题，挂果后合作社以每斤不低于0.8元的价格收购，我当时就动心了。”罗福辉想了想：种苞米刨去成本后，每亩纯利润不到150元，而种香蕉的预期收入远高于此。就这样，50亩香蕉陆陆续续种下了。

2016年，全县香蕉种植面积超2.5万亩。虽然当地农民有一定种植基础，但还达不到专业水平。为提高种植产量质量，县里一方面组织种植大户、专业合作社成员及村干部到广西、云南等主产区学习；另一方面，邀请中国热带农业科学院、贵州省农科院及各级农委的技术专家来田间地头培训。

“施农家肥，不允许使用催熟剂，只有按他们的要求种才保证收购。”看着香蕉树的长势，罗福辉认定，这一次押宝准没错。

“现在卖的还是初级产品，今后将延长产品生命周期，提高附加值”

2017年开春，前期挂果的香蕉成熟了，苦心经营两年的扶贫产业，终于迎来首次大检验。4月，册亨香蕉在“黔邮乡情”电商平台上线，1小时就卖出1万斤，每斤售价超3元。此后，册亨香蕉又进入京东、苏宁易购等电商平台，上线4天售出19吨，一夜走红。去年，册亨香蕉线上销售232吨，带动线下销售额1000余万元，蕉农户均增收1.8万元。

“去年我的香蕉只熟了一小部分，但也卖出4万多元，没想到守着穷山沟也能脱贫。”今年，罗福辉有30亩香蕉树挂果，天天有成熟香蕉要采摘，隔段时间就要往镇上的合作社送一车货。

岩架镇一家专业合作社负责人齐兴贵说，现在每天至少有20吨香蕉在镇上集结，不过夜就能全部装车发往全国各地。“品质高的香蕉收购价都涨到了1.5元，农户送来多少我们就收多少，不愁卖。”

截至今年8月，册亨县香蕉种植达6.5万亩，挂果面积超2万亩，产值1.5亿元。7812名建档立卡贫困户参与香蕉种植，产业基地、合作社每年还能固定或不固定吸收8600人次贫困劳动力就业。造血式扶贫最难啃的硬骨头，被一串香蕉撬开了突破口。

“现在卖的还是初级产品，今后将延长产品生命周期，提高附加值。”册亨县副县长欧阳川介绍，再过一段时间，引进的香蕉加工厂将投入使用，到时香蕉可以就近深加工为香蕉膏、香蕉粉等产品，年产值预计可达5000万元。

一片占地44亩、总投资2000万元的香蕉分拣中心，也完成了主体建设，集分级包装、冷链配送、市场交易、数据平台于一体，正逐步投入运营。离县城不远的高洛新区，占地600多亩的香蕉大数据扶贫产业园也在建设中……

从育苗种植、加工生产、电商销售，到冷链物流、旅游观光，未来册亨县计划通过三产融合，实现产业发展与农户增收双赢。

《 人民日报 》（ 2018年12月06日 03 版）

(责编：白宇)