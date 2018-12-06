更大范围、更大力度：新一批23项促进创新改革举措送出激发创新“大礼包”

新华社北京12月5日电（记者胡喆、吴晓颖）强化科技成果转化激励，为中小科技企业包括轻资产、未盈利企业开拓融资渠道，推动国有科研仪器设备以市场化方式运营、实现开放共享……12月5日召开的国务院常务会议，决定再推广一批促进创新的改革举措，更大激发创新创造活力。

会议指出，按照党中央、国务院部署，京津冀、上海、广东等8个区域对促进创新的改革举措开展了先行先试。去年第一批13项改革举措已推向全国。会议决定，再将新一批23项改革举措向更大范围复制推广，更大力度激活创新资源、激励创新活动，培育壮大发展新动能。

在不少科研院所，“成果多、转化率低”是困扰大家的烦心事。此次国务院常务会议明确：允许转制院所和事业单位管理人员、科研人员以“技术股+现金股”形式持有股权，引入技术经理人全程参与成果转化，鼓励高校、科研院所以订单等方式参与企业技术攻关……一系列改革举措令广大科研工作者备受鼓舞。

在西南交通大学国家大学科技园，科技园副总经理康凯宁作为技术经理人全程参与过不少学校科研成果的转化工作。他告诉记者，许多高校科研人员对允许科研人员以“技术股+现金股”形式持有股权“眼睛一亮、精神一振”。

国务院发展研究中心有关专家表示，科技创新潜力没能充分释放，根源在于激励机制不健全、产权激励机制不到位。此间召开的国务院常务会议上再次明确“强化科技成果转化激励”，无疑为激发创新送出“大礼包”。

此外，国务院常务会议上还指出，推动政府股权基金投向种子期、初创期科技企业。创业创新团队可约定按投资本金和同期商业贷款利息，回购政府投资基金所持股权。鼓励开发专利执行险、专利被侵权损失险等保险产品，降低创新主体的侵权损失。

同时，建立创新决策容错机制。将原先在个别区域试点的3项改革举措，推广到先行先试的全部8个区域，包括赋予科研人员一定比例职务科技成果所有权、区域性股权市场设置科技创新专板、允许地方高校自主开展人才引进和职称评审等，进一步促进改革深化，更大发挥科技创新推动高质量发展的重要作用。

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