原标题：深圳一小学发布新规：50平米以下住房将被限制入学

深圳市螺岭外国语实验学校官网4日发布告示称，2019年起，住房面积小于或等于30平米的，需购房及实际居住满六年以上，且在深圳市内没有其他更大面积住宅类商品房；大于30平米且小于或等于50平米的，需购房及实际居住满四年以上，且未被锁定；大于50平米的，需购房及实际居住满一年以上，且未被锁定。据官网介绍，该校是一所具有35年历史的名优学校。

深圳市螺岭外国语实验学校官网告示

(责编：杨曦、仝宗莉)