电力大咖“脱口秀”冲击波

估计作为主办方的中国电力企业联合会也没料到，“纪念改革开放40年高峰论坛”如此富竞争性，如此有长尾效应。过去了一个多月，论坛的效应仍在业界冲撞激荡。

10月15日，北京老国展会议室，中电联党组书记、常务副理事长杨昆主持会议，他的主持风格依然是热情洋溢、不疾不徐。中电联理事长刘振亚、国家能源局监管总监李冶相继致辞后，七大电力企业老总作主题发言。

凌文潇洒登场。作为国家能源集团总经理，凌文的讲话很“环保”，随身不带一纸讲稿。

凌文显然是“有备而来”。经过联合重组，拥有35万名员工的国家能源集团要展示怎样的风貌？站在改革开放40年电力纪念大会的历史舞台上，国家能源集团需要不拘一格、别开生面的表达。

立足资源禀赋，建设具全球竞争力的电力科技节能环保版块，凸显核心竞争力是凌文的演讲重点。

——解决了煤炭高效利用的难题。创造了举世瞩目的世界奇迹，建成了世界首台百万千瓦超超临界二次再热发电机组，综合指标世界最优。

——解决了劣质煤高效利用难题。建成了世界首台30万千瓦亚临界、60万千瓦超临界循环流化床燃煤发电机组。

——解决了煤炭清洁利用的难题。新建世界首台超低排放的燃煤发电机组，烟尘、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物的排放浓度远低于燃气发电机组国家强制排放限值。

“2016年7月19日，习近平主席视察国家能源集团，在煤制油现场，提出‘社会主义是干出来的’的伟大号召，极大地鞭策鼓舞了干部职工，成为不忘初心、砥砺前行的不竭动力。”凌文激情洗练的演讲到此结束。

晏志勇信步走来，也是“环保模式”。

对照中电联发来的会议资料，晏志勇显然是临时决定脱稿演讲。拥有35万大军的中国电建，其足迹遍及世界120多个国家，挑战无处不在，挥洒软实力，晏志勇当仁不让。

中电联“搭擂台”，电力老总“脱口秀”，现场参会者的情绪被前所未有地调动起来。

晏志勇用“三个一流”总结改革开放40年。

——设计能力世界一流。2018年中国电建位居ENR全球工程设计公司150强第二位，位居中资企业第一，ENR全球第五大工程承包商。中国电建长期深耕“水”、“电”核心业务领域，奠定了国内乃至世界水电行业的领军企业地位，是全球水电、风电、光伏发电建设的领导者。

——工程技术能力世界一流。中国电建拥有世界一流的综合工程建设施工能力、世界顶尖的坝工技术、世界领先的水电站机电安装施工、高等级铁路工程施工、城市轨道交通工程施工、地基基础处理等技术，具有大中型水利水电工程及城市、交通、民生基础设施工程设计、咨询及监理、监造的技术实力。

——总体解决方案世界一流。中国电建从战略高度出发，不为了项目而项目、为了投资而投资，在获得企业自身合法收益的同时，发挥优势为所在国更好地解决有关问题，提出总体解决方案。“懂水熟电、擅规划设计、长施工建造、能投资运营”是公司参与全球工程建设领域的核心竞争力。全产业链一体化成为中国电建的核心能力和比较优势。

“改革开放40年，是中国电建技术先进、质量优良，打造全球能源电力第一品牌的40年。面对新起点新挑战，中国电建准备好了，让我们一起努力！”晏志勇以强大的号召力结束演讲。

“能建和电建是同类项，还是电建晏总水平高，脱口秀讲得好，我还得打草稿，离开草稿就跑调”，接下来登场的中国能建集团总经理率性调侃。

世界电建看中国。多年来，这俩家兄弟单位砥砺前行，合力把行业推向世界一流。

接下来谁来脱口秀？现场听众翘首期待。

毕亚雄娓娓道来。作为南方电网副总经理，从36年的水电老兵转战到南方电网，虽谦称自己尚在学习，脱稿演讲却如数家珍。

务实目标直达最高宗旨——人民电业为人民。确保2020年完成“185611”目标，即南方电网中心城区客户平均停电时间低于1小时；客户服务第三方满意度不低于80分；非化石能源电量占比不低于50%；净资产收益率不低于6%，累计有效专利拥有数不低于10000项；境外资产占比不低于10%。毕亚雄盯住目标讲目标。

毕亚雄重点解读国际拓展战略。

——电力贸易量大增。结合地缘优势，南方电网2004年开始分别与越南、老挝、缅甸建立起初级电力贸易关系，目前年电力贸易量已达到30～40亿千瓦时。按照新的互联互通规划，到2020年，南方电网与东南亚五国电力贸易量有望接近200亿千瓦时。

——电网互联互通加速推进。配合中老铁路通车，2020年通车前中老500千伏联网提前贯通。中缅孟三国的500千伏互联互通有望明年核准，中越从过去110千伏上升到220千伏，现在按照新规划500千伏开始贯通。在直接接壤的中老、中越、中缅500千伏接通后，南方电网进一步推进中老越、中老泰、中缅泰电网互联，把东南亚互联互通落到实处。

“把电力体制改革落到实处，把电力体制改革推向新的高峰。”毕亚雄的脱口秀低调开启，高调结束。

一场脱口秀如同40年纪念大会一样成为历史，在场听众意犹未尽。

改革开放40年，中国电力强劲支撑经济社会发展。改革开放40年，中国电力工业到底走得多远，变得多强？

数据来说话。

31倍。2017年，中国发电装机容量是1978年的31倍，早在2011年，超过美国，位居世界第一。

25倍。2017年，中国发电量是1978年的25倍，早在2011年就超过美国，位居世界第一。

7.9倍。2017年底，中国35千伏及以上输电线路长度182.6万千米，变电设备容量66.3亿千伏安，分别是1978年的7.9倍、52.6倍，早在2009年电网规模已超过美国，跃居世界第一。

……

不妨再看几个“第一”。

水电第一。2017年中国水电装机3.4亿千瓦，是1978年的20倍，水电装机容量、发电量均居世界首位。

风电第一。1986年中国建成第一座并网风电场，2010年风电装机突破4000万千瓦，超越美国成为世界第一，到2017年风电装机达1.6亿千瓦。

光伏第一。1983年中国建成第一座光伏电站，2015年光伏电站装机突破4000万千瓦，超越德国成为世界第一，截至2017年光伏电站装机达1.3亿千瓦。

核电第一。1991年中国第一座核电站并网发电，2017年核电装机3582万千瓦，在建容量2100万千瓦，分列世界第四和世界第一。

清洁煤电第一。截至2017年底，中国累计完成超低排放改造5.3亿千瓦，累计完成节能改造5.2亿千瓦，煤电清洁发展总量位居世界第一，单位煤电发电量排放绩效达到世界领先水平。

……

电力成就彰显中国实力，电力实力代表中国信心。

能源重塑中国，能源重塑世界。中国能源转型空间巨大，世界能源合作空间巨大。电力报国，共建人类命运共同体，中国电力人时刻保持前进的状态。

百年电力史，大国正青春。

本文刊载于《中国电力企业管理》2018年11期，作者系该刊特约撰稿人。

(责编：仝宗莉、杨曦)