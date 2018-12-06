原标题：四成公司营收下滑 游戏行业遭遇“水逆”

一场游戏版号的审批“地震”让游戏公司集体陷入寒冬。北京时间12月5日，央视财经频道报道称，自今年3月以来，受游戏版号审批暂停、游戏玩家增速放缓的影响，游戏市场普遍陷入产品慌、用户慌的困境，前三季度国内上市的游戏公司中，42%的公司净利润出现了下滑。

例如二次元向的手游《执剑之刻》，从2017年5月启动项目到现在已经一年半，受到版号审批的影响，只能先于中国港澳台上线，其次是日本，中国内地时间待定，而且同公司同项目的游戏估值跌幅近50%。“受伤”的不只是小型游戏公司，国内上市的51家游戏公司中，21家前三季度净利润下滑，占比42%，31家前三季度净利润超1亿元，占比高达60%，仅有4家前三季度净利润超10亿元，占8%。

游戏公司仿佛进入了“水逆”。今年国家对网游加大了监管力度，早在3月就暂停了国产网游的版号审批，依据过去平均每个月发放700个版号计算，当时大约3000个游戏仍在等待商业运营前的批准。8月底，国家又提出了对网游的总量调控。接连的“打击”让游戏市场为之一震，第二天网络游戏板块便下跌了2.01%。其中，包括迅游科技、三七互娱、游族网络在内的游戏上市公司均股价下跌，整个游戏板块一天市值损失201亿元。

腾讯控股发布的2018年半年报显示，上半年实现总收入1472.03亿元，比去年同期增长39%。但仔细观察该公司二季度的业绩情况可以发现，营收增速趋缓，几乎只是上一季度的一半，经营盈利也比去年同期下降3%，而网络游戏的收入占比则从去年二季度的42%减少至今年二季度的34%。当时腾讯控股总裁刘炽平在业绩电话会议上表示，“从营收增长的角度来看，游戏成为了最薄弱的一环，其中很重要的原因是玩家最多的游戏还没有商业化”。

作为游戏大国，我国的游戏行业一直呈现出一种蓬勃的发展态势，2017年实际销售规模达到了2036.1亿元，同比增长23%。与此同时，游戏公司也纷纷拥抱资本市场，据《2018中国上市游戏公司竞争力调查报告》显示，中国上市游戏企业数量达到188家，其中A股上市游戏企业占比为80.3%；港股上市游戏企业则有26家，占13.8%；而美股上市游戏企业则占5.9%，共有11家。

如今在监管愈发趋严的情况下，游戏公司如何另谋出路成了当务之急。在业内人士看来，此次实施方案在控制新游数量的同时，也代表着单个游戏产品的商业价值将提升，因此对游戏行业而言，新产品的减少意味着单个游戏获利能力可预见的提高，进一步地助推游戏产品向精品化发展。

此前，中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举也曾对北京商报记者表示，现阶段随着国内市场监管愈发严格，发力海外市场也成为游戏厂商青睐的方向。“‘出海’是中国游戏发展的规律性趋势，在国家此次监管之前，中国游戏厂商已经发力国际市场，这是游戏行业必须要走道路。”

北京商报综合报道

(责编：杨曦、赵爽)