中国每年蔬菜集约育苗2000亿株

图为市民在海南省海口市城东集贸市场购买蔬菜。

新华社记者 郭 程摄

记者近日从全国第十届蔬菜规模化高效育苗技术经验交流会上了解到，我国目前已有1500余家企业和合作社从事蔬菜规模化育苗，每年蔬菜集约化育苗近2000亿株，约占年蔬菜种植总需苗量的30%以上，从根本上支撑了我国蔬菜的稳定优质供应。

国家大宗蔬菜产业技术体系育苗技术岗位专家、中国农业科学院科技创新工程蔬菜种苗发育调控与繁育技术创新团队首席专家尚庆茂研究员说，育苗是蔬菜生产的重要环节。俗话说“苗好三成收”或“苗半作”，通俗地说明秧苗质量与蔬菜产量或收益的关系。本世纪以来，蔬菜种植区域化、规模化、产品大流通格局逐渐形成，而蔬菜育苗依然沿用菜农一家一户小规模、依赖经验传承和手工操作的传统方式，无法满足蔬菜生产的需求。农业农村部为此提出发展“成本节约、技术集约、场地集中”的蔬菜集约化育苗技术体系。

蔬菜集约化育苗不仅显著节约了蔬菜育苗设施建设用地和建造成本、劳动用工成本、用种成本，大幅度降低了蔬菜育苗加温、降温能耗，而且有效提高了蔬菜商品苗供给率、劳动生产率，带动了蔬菜种子加工、高品质水溶肥料、商品栽培基质、机械制造等分支产业发展。

中国农业科学院蔬菜花卉研究所所长孙日飞研究员说，蔬菜集约化育苗是蔬菜现代化的关键。我国目前60%以上蔬菜种植采用育苗移栽，特别是番茄、辣椒、西瓜、黄瓜等果菜类蔬菜和甘蓝类叶菜类蔬菜育苗移栽率超过80%。正是有了蔬菜集约化育苗技术体系，我国的蔬菜才能实现延长采收期、实现蔬菜周年生产、周年供应且价格不高的目标。

10多年来，在农业农村部总体部署下，中国农业科学院蔬菜花卉研究所与全国农业技术推广服务中心、中国农业大学以及相关企业紧密协作，初步创建了中国蔬菜集约化育苗技术体系，推动了我国蔬菜育苗由零散向批量集中、由个体向企业主体、由自用向商品化、由手工操作向机械化、由“菜把式”经验向标准化规程等一系列转变，满足了蔬菜产业发展的需求，不仅显著提升了蔬菜抗灾应灾防灾减灾能力，也增强了蔬菜产品均衡稳定供应能力，保障了居民日常生活和健康需求。

(责编：杨曦、赵爽)